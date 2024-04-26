Наесть пигментацию. Дерматолог назвала продукты, которые приводят к пятнам

Пигментные пятна часто связывают с непосредственным воздействием солнца на кожу человека. Однако, как отмечают специалисты, внимательнее стоит отнестись и к своему рациону, так как есть продукты, которые повышают фоточувствительность кожи. С чем стоит быть поаккуратнее в своем рационе весной, aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Фоточувствительность, она же фотосенсибилизация представляет собой состояние, когда кожа отличается повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению. Фактически это означает, что под воздействием ряда факторов, например, приема препаратов, так и определенных продуктов питания, кожа становится более склонной к повреждениям и ожогам. Из-за фотосенсибилизации растут риски развития фототоксикоза или фотоаллергии.
Какие продукты стоит исключить?
Так, считается, что стоит особенно настороженно относиться к грейпфрутам и такой добавке в чай, как бергамот, так как в них есть эфирные масла, содержащие фуранокумарины — они усиливают солнечное воздействие.
И, конечно же, стоит поаккуратнее быть с ретиноидами, они же витамин А. Такие вещества истончают кожу, делая ее более уязвимой к внешнему воздействию. Значит, первое, что попадает под запрет — морковь. Конечно, не стоит исключать ее полностью, но стоит быть повнимательнее к ее изобилию в рационе. К продуктам, в которых есть много каратиноидов относят фрукты и овощи с ярким оранжевым и красным цветом — тыква, перец, дыня и абрикосы.
Также стоит быть поосторжнее с петрушкой, пастернаком, сельдереем. В них также содержатся фуранокумарины.
Что стоит добавить?
Для улучшения ситуации с образованием пигментных пятен можно добавить в свой рацион немного витамина С. Доза должна быть не более 1 грамм в сутки и только при условии, что у вас нет проблем с почками. Это позволит умеренно снизить пигментацию. Например, чуть меньше грамма аскорбиновой кислоты содержится в 100 граммах шиповника или облепихи, в 1 лимоне, 100 г брюссельской капусты, брокколи, цветной капусты.
Витамин С непосредственно влияет на синтез меланина — основного пигмента кожи. Витамин его подавляет, за счет чего и предотвращается образование новых пятен.
Ну и, конечно же, на одну еду ориентироваться не стоит — обязательно надо защищать кожу снаружи. Так что кремы и спреи с УФ-фильтром, в идеале силой не менее 50, никто не отменяет. И их надо наносить правильно и вовремя обновлять. Это позволит обеспечить коже комфорт, сохранит ее здоровье, ведь что фотоаллергия неприятна, что риск рака кожи повышается в разы.