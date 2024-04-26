Наесть пигментацию. Дерматолог назвала продукты, которые приводят к пятнам

И, конечно же, стоит поаккуратнее быть с ретиноидами, они же витамин А. Такие вещества истончают кожу, делая ее более уязвимой к внешнему воздействию. Значит, первое, что попадает под запрет — морковь. Конечно, не стоит исключать ее полностью, но стоит быть повнимательнее к ее изобилию в рационе. К продуктам, в которых есть много каратиноидов относят фрукты и овощи с ярким оранжевым и красным цветом — тыква, перец, дыня и абрикосы.