Надевать или нет? 4 важных правила использования масок
Во время подъёма заболеваемости рекомендуется носить защитные маски. Однако если пользоваться маской неправильно и без повода, пользы от нее не будет. Что нужно знать?
Во время подъёма заболеваемости рекомендуется носить защитные маски. Однако если пользоваться маской неправильно и без повода, пользы от нее не будет. Что нужно знать?
В разгар заболеваний гриппом и ОРВИ многие снова стали носить маски. Но не все вспомнили, как ими пользоваться, чтобы маска не превратилась в бесполезное или даже вредное средство.
Aif.ru решил напомнить важные правила.
«Маски есть смысл носить в местах большого скопления людей, например в общественном транспорте, — говорит завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук РФ Елена Волчкова. — В час пик люди в транспорте находятся лицом к лицу. Нет никаких гарантий, что все они абсолютно здоровы, а значит, могут при малейшем кашле, чихании, даже разговоре распространять инфекцию. На улице, в парке здоровым людям носить маску нет необходимости. Если человек кашляет, чихает, ему стоит надевать маску, чтобы не заражать окружающих».
Также маску можно носить при уходе за больным человеком, отмечает специалист.
А вот на занятиях спортом, во время физической активности носить маски нельзя, так как это может ухудшить вентиляцию легких.
«Маски для детей старше 6 лет возможны, если они плотно прилегают, ребенок правильно их носит. И только в общественных местах, в толпе людей», — говорит врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Всемирная организация здравоохранения напоминает, что дети 6−11 лет могут носить маски, только если в районе проживания ребенка происходит широкомасштабная передача инфекции. При этом ношение должно обязательно контролироваться со стороны взрослых. Дети старше 12 лет могут пользоваться масками на условиях, одинаковых со взрослыми. Дети младше 5 лет носить маски не должны.
«Конечно, маска не спасает на сто процентов от заболевания, но она поможет снизить уровень вирусной нагрузки, то есть количество вирусов, попавших в организм. А значит, уберечь от более тяжелого течения болезни», — уточняет Тимаков.
Не стоит забывать также о других мерах профилактики — мытье рук с мылом, регулярном проветривании помещений, избегании мест большого скопления людей, соблюдении дистанции при контакте.
Максимальный срок — 2 часа, после этого маску нужно сменить. Если маска отсырела от кашля или дыхания, ее необходимо сменить раньше. Использованную маску нужно аккуратно взять за края, не касаясь защитного слоя, и выбросить. Нельзя стирать и повторно использовать одноразовые маски.