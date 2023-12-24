Надевать или нет? 4 важных правила использования масок

В разгар заболеваний гриппом и ОРВИ многие снова стали носить маски. Но не все вспомнили, как ими пользоваться, чтобы маска не превратилась в бесполезное или даже вредное средство.

Aif.ru решил напомнить важные правила.

Где стоит носить маску?

«Маски есть смысл носить в местах большого скопления людей, например в общественном транспорте, — говорит завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук РФ Елена Волчкова. — В час пик люди в транспорте находятся лицом к лицу. Нет никаких гарантий, что все они абсолютно здоровы, а значит, могут при малейшем кашле, чихании, даже разговоре распространять инфекцию. На улице, в парке здоровым людям носить маску нет необходимости. Если человек кашляет, чихает, ему стоит надевать маску, чтобы не заражать окружающих».

Также маску можно носить при уходе за больным человеком, отмечает специалист.

А вот на занятиях спортом, во время физической активности носить маски нельзя, так как это может ухудшить вентиляцию легких.

Нужно ли надевать маски детям?

«Маски для детей старше 6 лет возможны, если они плотно прилегают, ребенок правильно их носит. И только в общественных местах, в толпе людей», — говорит врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Всемирная организация здравоохранения напоминает, что дети 6−11 лет могут носить маски, только если в районе проживания ребенка происходит широкомасштабная передача инфекции. При этом ношение должно обязательно контролироваться со стороны взрослых. Дети старше 12 лет могут пользоваться масками на условиях, одинаковых со взрослыми. Дети младше 5 лет носить маски не должны.

Можно ли полагаться только на маску?

«Конечно, маска не спасает на сто процентов от заболевания, но она поможет снизить уровень вирусной нагрузки, то есть количество вирусов, попавших в организм. А значит, уберечь от более тяжелого течения болезни», — уточняет Тимаков.

Не стоит забывать также о других мерах профилактики — мытье рук с мылом, регулярном проветривании помещений, избегании мест большого скопления людей, соблюдении дистанции при контакте.

Сколько можно носить маску?