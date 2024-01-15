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08:37 (мск), источник: © РИА Новости

Над Японией пролетел загадочный «огненный шар»

ТОКИО, 15 янв — РИА Новости. Пользователи японского сегмента социальных сетей обсуждают пролет яркого «огненного шара» по небу утром понедельника, явление было запечатлено из различных локаций, в основном в восточной и северо-восточной частях Японии.

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Одним из первых об «огненном шаре» сообщил один из кураторов краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. В своем блоге в социальной сети X Фудзии, который отвечает в музее за астрономию, обнародовал запись с камер, установленных на его доме в городе Хирацука, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.

На кадрах видно, как утреннее небо стремительно прорезает яркий огненный шар. Согласно проведенному Фудзии анализу, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.

«Также сообщалось, что в некоторых районах спустя несколько минут (после кадров — ред.) слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита», — добавляет куратор музея.

Затем в YouTube начали появляться записи с камер, установленных газетой «Асахи» в Токио и в префектуре Фукусима, на которых также был запечатлен пролет болида.

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