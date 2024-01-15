Над Японией пролетел загадочный «огненный шар»

Одним из первых об «огненном шаре» сообщил один из кураторов краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. В своем блоге в социальной сети X Фудзии, который отвечает в музее за астрономию, обнародовал запись с камер, установленных на его доме в городе Хирацука, а также с камеры в городе Фудзи префектуры Сидзуока.
На кадрах видно, как утреннее небо стремительно прорезает яркий огненный шар. Согласно проведенному Фудзии анализу, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения пролегала от залива Сагами до префектуры Нагано.
«Также сообщалось, что в некоторых районах спустя несколько минут (после кадров — ред.) слышали звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита», — добавляет куратор музея.
Затем в YouTube начали появляться записи с камер, установленных газетой «Асахи» в Токио и в префектуре Фукусима, на которых также был запечатлен пролет болида.