10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Нацпарк в Башкирии показал редкие кадры прогулки косуль

В нацпарке Башкирия фотоловушки засняли редкие кадры прогулки косуль. Видеозапись опубликована в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

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На кадрах видно, как две косули прогуливаются по заснеженной поляне, периодически пытаясь что-то съесть с земли.

«Своими копытцами косули раскапывают сухие листочки, желуди или то, что осталось после сбора урожая. Этот момент запечатлела фотоловушка», — говорится в публикации.

В ней объясняется, что эти животные предпочитают питаться рано утром или поздно вечером, но по мере появления снежного покрова, им сложнее искать еду, поэтому они дольше времени проводят в полях.

Ранее в Алтайском биосферном заповеднике удалось заснять редкое видео, на котором медведица кормит детенышей. В заповеднике уточнили, что это одна из немногих съемок кормления, сделанная не в зоопарке и не при помощи заранее установленной в берлоге фотоловушки.

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