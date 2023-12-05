Нацпарк в Башкирии показал редкие кадры прогулки косуль

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-42487983&id=456239550&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как две косули прогуливаются по заснеженной поляне, периодически пытаясь что-то съесть с земли.

«Своими копытцами косули раскапывают сухие листочки, желуди или то, что осталось после сбора урожая. Этот момент запечатлела фотоловушка», — говорится в публикации.

В ней объясняется, что эти животные предпочитают питаться рано утром или поздно вечером, но по мере появления снежного покрова, им сложнее искать еду, поэтому они дольше времени проводят в полях.