Нацпарк в Башкирии показал редкие кадры прогулки косуль
В нацпарке Башкирия фотоловушки засняли редкие кадры прогулки косуль. Видеозапись опубликована в сообществе учреждения во «ВКонтакте».
В нацпарке Башкирия фотоловушки засняли редкие кадры прогулки косуль. Видеозапись опубликована в сообществе учреждения во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как две косули прогуливаются по заснеженной поляне, периодически пытаясь что-то съесть с земли.
«Своими копытцами косули раскапывают сухие листочки, желуди или то, что осталось после сбора урожая. Этот момент запечатлела фотоловушка», — говорится в публикации.
В ней объясняется, что эти животные предпочитают питаться рано утром или поздно вечером, но по мере появления снежного покрова, им сложнее искать еду, поэтому они дольше времени проводят в полях.
Ранее в Алтайском биосферном заповеднике удалось заснять редкое видео, на котором медведица кормит детенышей. В заповеднике уточнили, что это одна из немногих съемок кормления, сделанная не в зоопарке и не при помощи заранее установленной в берлоге фотоловушки.