Набор гипертоника. Врач назвала 4 продукта, которые помогают при давлении

Какие продукты стоит регулярно включать в свой рацион тем, у кого есть повышенное давление или предрасположенность к гипертонии, aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Картофель
Вареный картофель способствует снижению давления за счет того, что в нем много калия. А калий выводит из организма воду. Благодаря этому картофель — легкое мочегонное средство.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым людям каждый день получать хотя бы 3,5 г калия. Исследования учёных медицинского центра Университета Амстердама показали, что калий значительно снижает артериальное давление у женщин, которые употребляют пищу с высоким содержанием соли. Каждый грамм калия снижает давление на 2,4 мм рт. ст. Также у людей, которые едят продукты с высоким содержанием калия, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В 100 граммах содержится 568 мг калия — 23% от суточной нормы. Вес одной средней картофелины примерно 70 г. Так что 2−3 картошки на гарнир могут обеспечить больше половины потребности в калии.
Как лучше есть?
Чтобы получить пользу, картофель нужно сварить в кожуре. Если вы его перед варкой почистили, то калия почти не останется. Картошку со своей дачи, которую ничем не обрабатывали, можно есть и с кожурой. Для лучшего эффекта желательно есть картошку без соли, так как натрий, наоборот, способствует повышению давления.
Тем, у кого, помимо гипертонии, есть сахарный диабет (а эти два заболевания часто идут рядом), картофелем лучше не злоупотреблять. Это продукт с высоким гликемическим индексом, поэтому может приводить к повышению уровня сахара в крови.
Болгарский перец
В сладком перце, как и в картофеле, также содержится немало калия, который важен для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе сердечной. Кроме того, болгарский перец богат витамином С. Есть в нем и довольно редкий витамин Р, который способствует более полному усвоению «аскорбинки». Такое сочетание помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как уменьшает проницаемость и повышает прочность капилляров.
Как лучше есть?
Уникальность сладкого перца в том, что его необязательно употреблять только в свежем виде, чтобы получить витамины. Полезен запечённый перец. И хотя витамин С при запекании значительно теряется, то количество каротиноидов увеличивается, и они лучше усваиваются. Это бета-каротины (провитамин А) и ликопин (пигмент, который придаёт овощу жёлтый или красный цвет). Оба активные антиоксиданты. Обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, противоопухолевым действием.
Для здоровья достаточно съедать всего половинку сладкого перца в день.
Петрушка
Эта доступная круглый год зелень также имеет ценность для гипертоника из-за содержания все того же калия. Со всеми вытекающими эффектами в виде выведения жидкости из организма и, как следствие, — уменьшения давления и отеков. Конечно, таблетку она не заменит, но борьбе с гипертонией поспособствует. По сравнению с другими видами зелени петрушка — лидер по содержанию витамина С, а это мощный антиоксидант, что благоприятно действует в том числе на сосуды.
Плюс петрушка — источник пищевых волокон, которые помогают организму выводить избыток холестерина. Что тоже немаловажно для людей с повышенным артериальным давлением.
Как лучше есть?
Можно использовать в салатах, горячих блюдах или смузи как витаминную добавку. Идеально ежедневно употреблять несколько веточек петрушки в каждый прием пищи.
Свёкла
Способность снижать артериальное давление у этого корнеплода обнаружили не так давно, в 2008 году. Исследования показали, что употребление 250 мл (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (когда верхнее давление 130−140, нижнее 85−90 мм рт. ст.). Более того, сок из свёклы делал сосуды более эластичными, ослаблял воспалительный компонент. Благодаря этому тормозилось дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза.
Благодаря чему свёкла снижает давление? Всё дело в тех самых нитратах, которыми нас пугают много лет. Свёкла — лидер по их содержанию среди овощей. Нитраты в организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, улучшать кровообращение в капиллярах и тем самым обеспечивать не только снижение артериального давления, но и улучшение снабжения кислородом органов — от сердечной мышцы до головного мозга.
Как лучше есть?
Эффективнее снижает давление сок из сырой свёклы. Поэтому свёклу и сок из неё лечащий врач может рекомендовать включить в рацион как при начале гипертонии, когда лекарства ещё не назначают, так и во время лечения препаратами. Оптимальная доза — от 250 до 500 мл сока в день в 1−2 приёма. Однако людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта употребление концентрированного сока не показано из-за возможного раздражающего действия на слизистую желудка и кишечника. Им лучше употреблять свеклу в отварном виде.