Набор гипертоника. Врач назвала 4 продукта, которые помогают при давлении

Эта доступная круглый год зелень также имеет ценность для гипертоника из-за содержания все того же калия. Со всеми вытекающими эффектами в виде выведения жидкости из организма и, как следствие, — уменьшения давления и отеков. Конечно, таблетку она не заменит, но борьбе с гипертонией поспособствует. По сравнению с другими видами зелени петрушка — лидер по содержанию витамина С, а это мощный антиоксидант, что благоприятно действует в том числе на сосуды.