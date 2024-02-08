На звезде зарегистрировали мощное извержение

Ученые провели наблюдения за звездой HD 283572, которая расположена на расстоянии около 400 световых лет. Возраст объекта с массой 1,4 массы Солнца составляет менее трех миллионов лет. Примерно в это время вокруг звезд начинают формироваться планеты земного типа, что можно обнаружить по слабому, но заметному свечению пылевого материала на миллиметровых или радиоволнах.