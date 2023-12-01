На Земле началась сильная магнитная буря

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сильная магнитная буря началась на Земле, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Согласно представленному на сайте графику, с 12.00 мск 1 декабря на Земле происходит сильная магнитная буря (уровень G3). По прогнозу ученых, магнитосфера планеты останется возбужденной до 18.00 мск. Днем 2 декабря ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина сообщила РИА Новости, что наблюдаемая буря может оказаться одной из сильнейших в этом году, а в небе над Москвой может появиться полярное сияние.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.