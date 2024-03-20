На Ямале были обнаружены ДНК мамонта и шерстистого носорога

Питер Зеебер из Констанцского университета вместе с учеными из России, США и Германии изучил керны отложений, которые были извлечены в 2019 году из двух арктических озер на Ямале. В них генетики обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) — два давно вымерших вида животных. Работа ученых опубликована в журнале eLife.
Во время исследования специалисты также нашли фрагменты ДНК многих видов млекопитающих, в том числе зайца (Lepus), северного оленя (Rangifer tarandus), копытного лемминга (Dicrostonyx torquatus) и человека (Homo sapiens).
В работе ученых говорится, что мамонты были распространены на большей части Евразии во время плейстоцена, однако уже в конце этого периода их популяция сократилась, а в середине голоцена этот вид вымер. Возраст самых молодых окаменелостей из Сибири примерно 9650 лет.
Ученые отметили, что причины, лежащие в основе исчезновения мамонтов около 14 тыс. лет назад, остаются неизвестными. По мнению авторов работы, основными причинами этого были влияние человека и внезапное потепление на планете.
Незадолго до этого британские ученые заявили о планах воссоздать к 2028 году шерстистых мамонтов. Генетики собираются восстановить геном вымершего животного из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов — их геномы совпадают на 99,6%. Позже ученые также намерены «оживить» маврикийского дронта (птица додо) и сумчатого (тасманийского) волка.