На Ямале были обнаружены ДНК мамонта и шерстистого носорога

Питер Зеебер из Констанцского университета вместе с учеными из России, США и Германии изучил керны отложений, которые были извлечены в 2019 году из двух арктических озер на Ямале. В них генетики обнаружили фрагменты ДНК шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius) и шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) — два давно вымерших вида животных. Работа ученых опубликована в журнале eLife.