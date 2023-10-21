На выставке в Москве показали путь Малевича: манифест и места силы

Здесь он гулял по полям и лесам с друзьями к берегу Москвы-реки, где завещал себя похоронить и поставить на том месте архитектон. В конце 1980-х годов, после десятилетий забвения, по тропе Малевича вновь начали ходить художники и заново открывать философию Малевича. Теперь же современные авторы специально для выставки создали проекты инсталляций, которые можно было бы установить в мемориальных местах, связанных с судьбой художника, чтобы сделать этот маршрут доступным всем. Выставку на Шаболовке завершает живописный спецпроект современного художника Игоря Новикова, который вслед за Малевичем осмысляет русскую деревню и природу, открывая метафизику по-своему.

— Благодаря Малевичу больше ста лет назад все мировое искусство и дизайн пошли по другому пути. Благодаря этому проекту-исследованию о художнике, совершившим революцию в искусстве, я вышел на новый, лучезарный виток своего творчества и раскрыл в своих новых работах еще одну сторону русского характера и русской деревни, — говорит Игорь Новиков, который специально для выставки создал цикл под названием «Метафизика деревни».

Путь к его современной живописи, где реальные пейзажи соединяются с условными фигурами-символами, лежит через лес. В длинном коридоре, что ведет к картинам Новикова, можно найти семь дубов — ровно столько точек на карте маршрута мемориального пути Малевича. Три дерева на правой стене — реальные: это большие фотографии деревьев, которые помнят Казимира Севериновича. Четыре дерева напротив — супрематические: Игорь Новиков расписал целую стену по мотивам «Нового пейзажа» Малевича, добавив сюда поля и белый дом, где жил художник и который не раз изображал на своих полотнах.

Вся выставка — своего рода лес — из фактов и мифов, документов, воспоминаний и фотографий, реалистических картин и супрематических образов, которые ведут по судьбе не только самого Казимира Малевича, но и его последователей. Поэтому дубы, что встречаются в каждой из семи точек, связанных с художником, «красной линий» проходят через всю выставку. Первый можно найти, только зайдя в конструктивистское здание галереи на Шаболовке.

Инсталляция из металлических крестов Аллы Урбан имеет форму раскидистого дерева, в центре которого есть источник света. Она символизирует жизненный путь, который соткан из перекрестий — из событий, открытий и откровений, которые ежедневно случаются, заставляя нас делать выбор и двигаться дальше. Супрематические древо-крест в то же время напоминает крылья, которые человек обретает на своем пути. Эта символическая работа под названием «Перекресток» перекликается с судьбой Казимира Малевича, который, снимая дом в Кунцево, пришел к «нулевой» философии и создал там свой «Черный квадрат». Свои идеи он черпал в природе. В Кунцеве он любил гулять по дубовой аллее, которая сохранилась по сей день и сейчас находится рядом с префектурой Западного административного округа.

Рядом с инсталляцией Урбан карта маршрута, по которому ведет выставка и который предлагается сделать музеем под открытым небом имени Малевича. На сегодняшний день, несмотря на всю известность художника и понимание значимости его идей для развития искусства всего мира, у Казимира Малевича нет собственного музея. В чем-то это даже соответствует его личности, ведь сам художник никогда не был привязан к стенам. Мальчишкой он сбегал на целый день, чтобы бродить по лесам и полям, но и повзрослев свободное время старался проводить на природе. Возможно, его музеем должны стать поля и леса, по которым он любил гулять. А чаще всего он гулял в местах, обозначенных на карте.

Первая точка этого маршрута — Кунцево, где больше 16 лет Малевич снимал разные дома по соседству с Владимиром Маяковским. Первые упоминания кунцевского адреса в переписке художника относятся к 1909 году. Но, судя по всему, до того, как снять дом в Кунцеве, Малевич приезжал туда в гости. В Кунцево снимали дачи многие известные художники и писатели. Возможно, с кем-то из них Малевич завел знакомство как раз на Шаболовке, где находилось парфюмерная фабрика Брокаров. Его владелец Александр Брокар поддержал Малевича, когда тот только переехал в Москву из Курска (художнику буквально нечего было есть), дав заказ на эскиз одеколона «Северный». Один из таких флаконов 1920-х годов можно найти в отдельной витрине выставки: он выполнен в виде ледяной скалы, на которой стоит белый медведь. Одеколон выпускался с начала 1910-х и конца советской эпохи и пользовался большой популярностью. Первые флаконы делались по технологии кракле: раскаленное стекло бросали в снег, отчего оно покрывалось изнутри трещинами и напоминало растрескавшийся лед. Возможно, это шаболовское знакомство привело художника в Кунцево. По странному стечению обстоятельств, круг жизни Малевича замкнулся тоже не далеко от галереи — в 1935 году его кремировали в Даниловском монастыре, до которого от галереи рукой подать.

В Кунцеве Малевич проводил все теплое время года с 1909 до 1922−23 года, не считая года, когда был на фронте во время Первой мировой и двух самых бурных лет революции. У него в доме № 7 и 9 (в разные годы он снимал разные дачи) и в доме № 5, который снимал Маяковский, собирались художники и поэты. Шумная компания любила гулять по окрестным лесам или совершать короткие прогулки по дубовой аллее рядом. Маяковский ухаживал за младшей сестрой художника Викторией, которая оставила воспоминая о том В 1914 году Малевич и Маяковский (с сентября по ноябрь) создали вместе с Аристархом Лентуловым, Давидом Бурлюком, Михаилом Ларионовым, Ильей Машков и Василием Чекрыгиным объединение «Сегодняшний лубок», которое выпускало сатирические плакаты и открытки, ставшее откликом на события Первой мировой войны.

Маяковский и Малевич создали в соавторстве около 20 плакатов и 30 открыток. Здесь же, в Кунцеве, Малевич работал над эскизами к футуристической опере «Победа над солнцем», премьера которой состоялась зимой 1913 года в Петербурге. Именно там впервые появился черный квадрат — в виде главной декорации, которое изображало квадратное черное солнце и символизировало природу, которую стремится победить человек. Здесь же 21 июня 1915 года Малевич закончил полотно «Черный квадрат», который стал самым известным его произведением и до сих пор является предметом споров и размышлений. Для самого автора эта «точка» в истории искусства имела прямую связь с природой. «Почему дерево, море, небо, машины — не Геометрия?» — писал он в письме Михаилу Матюшину.

Кунцевский адрес играет важную роль в судьбе художника еще и потому, что здесь он женился на Софье Рафалович. В экспозиции представлен архивный документ из местного загса, который прежде никогда не показывался в открытом доступе. Софья — дочь заведующего Мещерской психбольницей Михаила Рафаловича, куда устроилась работать первая жена Малевича Казимира. Софья Рафалович приглядывала за детьми художника, пока их мать работала, а потом Казимира завела роман с врачом и сбежала с ним на Украину. Судя по всему, так Казимир с Софьей и познакомились. С 1909 года они стали парой, но зарегистрировали отношения лишь в 1920-м, через несколько месяцев после рождения их дочери Уны. Найденное в архиве свидетельство о браке позволило установить дату рождения Софьи Рафалович, ранее не известную биографам. В документе указан возраст — на тот момент Казимиру было 40, а его возлюбленной — 35, значит, Софья родилась в 1885-м.

Следом за биографией представлены проекты акций и передвижных выставок, которые происходили близ кунцевского адреса Малевича с 1990-х годов. Здесь есть работа одного из исследователей творчества и жизни Александра Федоровича Панкина, который превратил имя Казимира в геометрическую формулу картину. Живописный вариант этой работы находится в Третьяковской галерее. Рядом фотографии передвижных выставок под названием «Станция без остановки», которые организовывал Михаил Рошняк. Дальше — «Черный квадрат» в форме мягкого одеяла художницы Марии Калмыковой, которое добавляет уюта в экспозицию. И работы Сергея Куприянова, лидера союза абстракционистов России, которые повторил известные работы Малевича в объемных ассамбляжах из дерева. В финале этого, как и каждого из разделов, показывается проект, который мог был вырасти в мемориальной точке. Здесь представлен «Гиперкуб» Сергея Катрана, который переводит знаменитый «Черный квадрат» в пятое измерение и напоминает о космических идеях супрематиста.

Следующий адрес — деревня Немчиновка, где на Бородинской 18 жили родители Софьи Рафалович. Здесь родилась и росла их дочь Уна. Здесь собирались друзья — Михаил Матюшин, Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Николай Суетин, Иван Клюн и многие другие последователи Малевича. Уже после смерти Софьи Казимир проводил здесь теплое время года вместе матерью Людвигой Александровной и с третьей женой Наталией Манченко, которые заботились об Уне и Казимире. Последние годы жизни Малевич болел раком и все больше времени проводил здесь. Дом сильно перестроен, обшит сайтингом, внутри ничего из бытности Малевича не сохранилось. Но все же это тот дом. Рядом с фотографиями и цитатами можно увидеть его на репродукциях картин, которые писал художник в Немчиновке. Дом и маковка Никольского храма выделены на изображениях цветном, остальное — в ч/б.

Здесь свой проект представляет художник Леонид Тишков. Рядом с домом есть пруд, для которого художник придумал кормушку для уток в виде «Красного дома» с известной картины, что хранится в Русском музее. Работы Тишкова можно найти и внутри колон в центре зала — это архитектоны из сахара, которые напоминают о том, что отец Малевича был управляющим сахарного завода и в детстве будущий художник строил первый архитектоны из рафинада. Колоны покрашены в три цвета, ключевых для супрематизма, — красный, черный и белый. На одной из них висит супрематический скворечник Сергея Чернова и Олега Кошлеца — это посвящение Малевичу было отмечено Премией Курехина в 2017-м году. А еще на колонах-деревьях «живут» супрематические птички-синички, созданные цифровых художником Андреем Кузьминым. Они тоже в трех цветах — черном красном и белом. Между колонн можно найти черный квадрат в виде поля, засыпанного настоящей землей. В нем стоят три жницы с одноименной картины Малевича, репродукция которой представлена на соседней стене.

Из Немчиновки Малевич любил гулять к Москве-реке, где купался, устраивал пикники и думал о смысле жизни и искусства. Путь его лежал мимо Ромашковского поле и Никольского храма. Но территория на берегу реки стала закрытой еще при жизни Малевича, исполнить его завещание там не удалось. Поэтому похоронили художника под одиноким дубом в Ромашковском поле. Дуб этот можно увидеть на репродукциях работ Малевича в экспозиции. Его век оказался недолог. То ли еще во время войны, то ли в 1960-е его спилили, чтобы засеять поле. Могила была утеряна, куб в виде черного квадрата, установленный на могиле, исчез. О нем теперь напоминают лишь фотографии, а также работа Елены Болотских, изображающая женскую фигуру рядом с черным квадратом, работы Михаила Рошняка, созданные с помощью земли — «Крест» и «Поле Малевича».

Больше 30 лет место захоронения искали и в итоге житель Немчиновки Александр Матвеев нашел его с помощью старых карт, георадара и сбора воспоминаний тех, кто помнил Малевича. На этом месте вырос жилой комплекс, но во дворе энтузиастам удалось оставить след художника — в память о нем посадили молодой дуб и положили черную плиту, которая обещает, что на этом месте когда-нибудь появится памятник в честь художника. Матвеев, который скончался в феврале этого года, оставил проект такого памятника — в виде белого куба на ножке, на котором изображены знаковые произведения супрематизма — красный квадрат и черный круг.

Для этого места свой проект предложила и Алла Урбан. «Орбиты Малевича» — это и супрематические ромашки (в форме условных цветов с отверстием посередине), и орбиты планет, которые напоминают о космических идеях художника. Любой может оказаться внутри «ромашки», окунуться в нее, просунув голову в «кольцо», и увидеть небо над головой. Все вокруг тогда исчезнет, уйдет за границу ромашкового кольца, словно обручающего с беспредельностью беспредметного, отделяющего от сиюминутного и обращающего к вечному и бесконечному небу.

Еще одна точка — поселок Малевич. В 1988 году последователи Казимира Малевича решили восстановить мемориальный куб близ реального места захоронения и выбрали опушку леса между Немчиновкой и Ромашково. Разрешение на установку монумента помог получить профессор Дмитрий Лихачев, с котором работала последняя жена художника Наталия. Место определил ученик Малевича Константин Рождественский, который присутствовал на похоронах в 1935 году в окрестностях Ромашкова. Скульптор Владимир Андреенков сделал эскиз, максимально приближенный к первому кубу, только квадрат на этот раз был красным. Этот памятный знак стал первой точкой притяжения Малевича в Подмосковье, где с тех пор регулярно собирались его последователи. Но спустя годы на опушке вырос коттеджный поселок и теперь проход к монументу закрыт. Куратор выставки надеется, что проект обратит внимание на эту несправедливость и проход туда будет вновь открыт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258919&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом разделе помимо воспоминаний участников установки памятного знака представлена работа Александра Панкина, созданная совместно с братом Юрием. Перед зрителями черный квадрат, который пожирает красная божья коровка. Таким образом и природа в супрематическом преломлении и природа реальная соединяются в одной концептуальной работе.

Следующая точка — Никольский храм, где находится семейное захоронение Рафаловичей. Здесь под сводами старых дубов похоронена и Софья. Когда могила Малевича была утрачена, дочь художника Уна решила сделать символическую могилу отца (кенотаф) рядом с могилой матери. Вместе с подругой, племянницей Софьи Рафалович, Галиной Жарковой установила серую каменную плиту с именем Казимира Малевича. Несколько лет потомки вместо нее установили черную могильную плиту, где имена Софьи и Казимира уже в ряду других родственников. Зато Никольский храм, построенный еще в 1867 году, не изменил свой облик. Его можно увидеть и на картинах Малевича «Три женщины на дороге», «Голова крестьянина», «Три фигуры» и других работах, которые стали хрестоматийными. Они представлены в разделе репродукциями и могли бы украсить информационный стенд близ храма, потому как сейчас ничто в Ромашково не напоминает о Малевиче и только посвященный может отыскать кенотаф.

Путь Малевича к реке лежал мимо леса, который несколько лет назад превратился в Парк Малевича. Вход в парк сделал в виде огромного зеркального куба художника Григория Орехова — посетители как бы проходят сквозь черный квадрат и могут осмыслить беспредметность этой идеи изнутри. На территории есть еще одно место, которое связывают с Казимиром Малевичем. Ныне оно расположено на краю парка. Здесь художник делал привал на пути от берега Москвы-реки домой в Немчиновку. Здесь, рядом с оврагом, находился еще один могучий дуб, ставший свидетелем дум художника об искусстве. По крайне мере, так рассказывала племянница Софьи Рафалович и близкая подруги Уны Галина Жаркова, которая помнила дядю Казю с детства и присутствовала на его похоронах. Галина Жаркова всю жизнь провела в Немчиновке, работала в местной школе учительницей и знала все окрестные леса и поля вдоль и поперек. Таких древних высоких дубов в окрестностях было всего два — один близ Ромашкова, где и был погребен мастер, другой находился ближе к Барвихе. Его дважды спиливали. Но первый спил дуб пережил — из его корня выросли три новых ствола. Потом и их спилили, но остался пень с тремя кругами годичных колец. По этому основанию его и удалось найти исследователям. Рядом с этим «трехглавым» пнем есть дуб, который в бытность Малевича был росточком, а сегодня вымахал и стал похож на своего спиленного «родителя». Теперь ему уже около ста лет.

Рядом с фото дуба и пня представлена визуализация идеи Александра Матвеева: поставить на лесной поляне лавочки в форме красного, черного и белого параллелепипедов. Так каждый сможет вслед за Малевичем делать тут привал и думать о вечном и бесконечном.

Финальная точка маршрута — тот самый берег реки. Есть одна малоизвестная работа Малевича «Купальщики», которая изображает то самое место — мыс на стыке русла Москвы-реки и старицы. Туда и теперь нельзя попасть — территория вокруг частная, хотя и заброшенная. Она огорожена забором. Но недалеко есть парк Отражение, где можно свободно гулять. Для этого места художник Марина Звягинцева придумала проект «Геометрия воды»: плот в виде черного квадрата, на котором установлены руки, которые как бы кадрируют реальность, превращая ее абстракцию, перетекающую в чистую концепцию. «Малевич шел от природы к концепции, а теперь мы смотрим на природу через призму его философии», — считает Звягинцева.

Здесь же представлен архитектор — фотография той самой супрематической модели, которую Малевич сделал в 1927 году и которая стояла перед его гробом в день прощания с художником. Юрий Аввакумов, автор реконструкции архитектона для Третьяковки, предложил проект «Надгробие Юпитера», который мог бы стать воплощением идеи, высказанной Малевичем в завещании: «Когда умру, все художники мира, и тот, кто меня знает, должны похоронить меня в Барвихе да поставить на могиле башню по форме той колонки, что в Третьяковке стоит с вышкой, в которой будет поставлен телескоп Юпитер смотреть».