«На вкус сладко, а по сути белок, как из мяса»: российские ученые создали суперпродукт для похудения

Как мы представляем себе здоровое питание? Побольше овощей, фруктов, зелени. Конечно же, белок (главный строительный материал организма). И — поменьше сладостей. Сахар, точнее, злоупотребление им, от которого крайне трудно удержаться, признан одним из главных врагов здоровья. В том числе, избыток сладкого резко ускоряет старение — как кожи, так и всего организма. Но… скоро таким представлениям, кажется, придет конец.
Новая разработка российских ученых обещает устроить революцию в классическом ЗОЖе. А также помочь худеющим безопасно сбрасывать вес, не лишаясь одного из главных источников удовольствия — сладостей (к слову, любовь к ним заложена в нас эволюцией, говорят ученые-антропологи).
Журналист «Комсомолки» побывал на встрече с исследователями, которые участвовали в создании и испытаниях ноу-хау: удивительного вещества браззеина, которое в тысячи раз слаще сахара, но по сути является… белком.
Лиана-изобретательница
… Мороженое в небольших вазочках выглядит совершенно обычным. И по вкусу ничем не отличается от традиционного. Но организм воспринимает это не как сладкий десерт. А как… ну, примерно как кусок мяса. Или творог, рыбу, сыр. В общем, как белковую пищу. Потому что в мороженое вместо сахара или классического подсластителя добавили сладкий белок браззеин.
— В Африке есть растение Пентадипландра браззеана (растет как кустарник или лиана в Конго, Анголе, Габоне. — Прим. Ред.). В ходе эволюции она случайным образом «научилась» синтезировать белок, который оказался сладким [в то время, как традиционно сладкий вкус имеют углеводы], — говорит доктор химических наук, член-корреспондент РАН, директор НИИ физико-химической биологии им. Белозерского МГУ Петр Сергиев. — Этот белок примерно в 2 тысячи раз слаще сахара.
Первым делом сладкий вкус воспринимают специальные рецепторы у нас во рту, поясняет эксперт. Дальше классические сладости (на основе «быстрых» углеводов, таких, как сахар) вызывают скачок уровня глюкозы в крови.
В ответ активно выделяется гормон инсулин. Запускаются различные процессы, результатом которых при страстной любви к десертам и нелюбви к спорту становится лишний вес. Следом маячат ожирение, сахарный диабет, проблемы с сосудами, сердцем, кожей и много чего еще.
Но не таков белок африканской лианы. «Попав в желудочно-кишечный тракт, он ведет себя именно как белок. То есть, после переваривания распадается на аминокислоты (строительные кирпичики, из которых состоят наши мышцы, кожа, все органы
«Для нас это практически манна небесная. Потому что можно испытывать радость от поедания сладкого и при этом не получать лишние калории», — заключает химик. Казалось бы: разводи себе плантации чудесной Пентадипландры и радуйся. Но не все так просто.
Испытания зашкаливающими дозами
Лиана, вырабатывающая сладкий белок браззеин, растет только в определенных районах африканского континента. И на массовую замену сахара ее в любом случае не напасешься, говорят специалисты. Плюс такой подсластитель по цене окажется «золотым».
Поэтому ученые поступили так же, как с витаминами, некоторыми лекарствами и пищевыми ингредиентами. То есть подсмотрели рецепт у природы и синтезировали аналогичное по структуре вещество в лаборатории.
Созданный продукт отправился на испытания. В них приняли участие исследователи ведущих российских научных и медицинских центров: НИИ физико-химической биологии (ФХБ) им. Белозерского МГУ, Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) им. академика Лопухина ФМБА России, Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. Евдокимова.
— Вместе с коллегами мы провели многочисленные исследования на нескольких видах млекопитающих. По международно признанным стандартам проверялись токсичность и безопасность [браззеина], — рассказывает доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, руководитель ФНКЦ ФХМ им. акад. Лопухина Мария Лагарькова. — Мы смотрели, что будет с разными органами и системами организма животных, если сразу съесть очень много сладкого белка. Брали анализы крови, мочи, делали поведенческие тесты. Второй вопрос — что будет, если питаться таким белком на протяжении долгого времени. Животным давали дозы браззеина, эквивалентные 50 г сахара в день для человека (предел нормы по данным ВОЗ). А также — в 10 раз больше. В том числе, проверяли, не возникнет ли аллергия, брали кожные пробы.
Итоги исследования опубликованы в авторитетном международном научном журнале Foods. Кроме того, ученые в отдельном проекте выяснили, как браззеин влияет на микробиоту (микрофлору) кишечника животных.
«Это важно, поскольку от сообщества бактерий в кишечнике зависят и состояние здоровья [всех млекопитающих], и настроение, и поведение, — поясняет профессор Лагарькова. — Анализировали состав кишечника крыс, которые более полугода употребляли сладкие белки (в переводе на жизнь человека это более 15 лет. — Прим. Ред.)». К слову, именно на негативном влиянии на микрофлору «прокалываются» большинство нынешних сахарозаменителей.
Результаты экспериментов впечатляют. С одной стороны, здоровье подопытных животных никоим образом не пострадало даже при зашкаливающих дозах и при длительном употреблении браззеина. С другой стороны, в кишечнике не выросла численность бактерий Faecalibaculum rodentium, которые вовсю плодятся при злоупотреблении сахаром и по научным данным ассоциированы с ожирением.
В целом «длительное употребление сладких белков не привело к существенному изменению микробиоты или к появлению условно-патогенной микрофлоры», — заключают авторы второго исследования. Оно опубликовано в еще одном престижном научном журнале Frontiers in Nutrition.
Мнение врача
Не хуже нашумевших «уколов стройности».
Но в реальности наши люди съедают несравненно больше.
— По данным Росстата за 2021 г. у россиян выходит в среднем 30,2 кг сахара на человека в год, или 83 г в сутки. А по данным Роспотребнадзора — 39 кг на человека в год, или 107 г в сутки, — говорит академик РАН, зав. кафедрой гастроэнтерологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова, член научно-технического совета по изучению метаболизма и безопасности инновационных продуктов Игорь Маев. — Еще в 2016 году доля граждан с избыточной массой тела в нашей стране составила 62%, с ожирением — 26%. К 2025 году прогнозируется увеличение случаев ожирения и сопутствующих заболеваний.
Замена сахара безопасным и некалорийным сладким белком станет очень мощным вкладом в борьбу с лишним весом, уверен академик Маев. Плюс это будет большой подмогой для людей с диабетом и предиабетом. Потому что браззеин не вызывает подъем глюкозы и не включается в инсулиновый обмен в организме.
Вполне вероятно, что по своей значимости белковый сахарозаменитель не будет уступать «уколам стройности» — новому классу препаратов против диабета и ожирения, которые сейчас стали бестселлером. Такой прогноз дал эксперт в комментарии «Комсомолке». И даже не исключил, что изобретение браззеина будет оценено Нобелевской премией.
Вопрос-ребром
Когда появится и насколько будет доступен суперсладкий белок.
Любопытный факт: разработку и производство сладких белков «благословил» президент Владимир Путин. Произошло это на III Конгрессе молодых ученых в Сочи осенью прошлого года. Тогда про ноу-хау главе государства рассказал Ростислав Ковалевский, кандидат физико-математических наук, директор по инновациям ГК «ЭФКО», которая в сотрудничестве с учеными разработала технологию получения браззеина.
Чтобы новый биотехнологический продукт мог появиться на рынке, требуется подтвердить его безопасность для здоровья человека, поясняют специалисты. Поэтому, после успешных итогов испытаний на животных были организованы клинические исследования на людях.
«Сейчас они на завершающей стадии, предварительные результаты также говорят о безопасности сладкого белка. И в ближайшее время мы ожидаем его сертификацию в России, — говорит Ковалевский. — Кстати, нашу разработку уже сертифицировали в Объединенных Арабских Эмиратах. Там это очень актуально, поскольку заболеваемость населения диабетом достигает 35−40%».
— Ростислав, а в чем отличия суперсладкого белка от нынешних подсластителей? Они ведь тоже некалорийные.
— Сейчас есть две группы подсластителей: химические, которые используются, например, в напитках с пометкой «Зеро» (ноль калорий. — Ред.). Они — результат химического производства. ВОЗ относит такие подсластители к потенциальным канцерогенам. Различные исследования показывают, что у них могут быть серьезные побочные эффекты. Также есть натуральные подсластители — например, стевия. Исследований, доказывающих ее вред, на сегодня нет. Но ее получают из растений, которые растут в Южной Америке в очень ограниченной климатической зоне. Поэтому стевию невозможно произвести в большом количестве. И она дорогая: сладкий продукт с ней примерно в 4 раза дороже, чем с сахаром. Кроме того, стевия имеет металлический привкус, не всех это устраивает.
— Когда люди смогут попробовать браззеин?
— Мы рассчитываем, что продукты со сладким белком станут доступны в ближайшие год-два.
Как уточнил «КП» Ковалевский, браззеин будет зарегистрирован как пищевой ингредиент. Это значит, что он поступит в пищевую промышленность. А на полках магазинов мы увидим уже готовые продукты со сладким белком вместо сахара. Первыми станут напитки, мороженое и конфеты. По цене они должны быть не дороже обычных (тех, что с сахаром), потому что технология производства браззеина достаточно дешевая.
Вместо вывода
Многообещающий продукт, но не панацея для сладкоежек.
При всех плюсах суперсладкого некалорийного белка (один грамм может заменить несколько кг сахара) его вряд ли можно считать панацеей. Как минимум на сегодня.
Во-первых, все-таки надо дождаться окончательных итогов исследований на людях. Пока успех зафиксирован в испытаниях на мышах, крысах и морских свинках.
Во-вторых, полноценной заменой сахара браззеин сейчас не выглядит, поскольку его не планируют продавать самостоятельно, в виде порошка или хотя бы сиропа. То есть самому добавить в чай-кофе, домашние десерты не получится.
В-третьих, многие магазинные кондитерские изделия даже при замене сахара на сладкий белок все равно наверняка останутся высококалорийными — из-за белой пшеничной муки, высокого содержания жиров
В то же время у нас точно появятся и более здоровые, безопасные и при этом вкусные десерты. В общем, вести здоровый образ жизни сладкоежкам определенно станет легче. Но безнаказанно питаться одними тортиками, конечно же, не получится.