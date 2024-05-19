«На вкус сладко, а по сути белок, как из мяса»: российские ученые создали суперпродукт для похудения

— Сейчас есть две группы подсластителей: химические, которые используются, например, в напитках с пометкой «Зеро» (ноль калорий. — Ред.). Они — результат химического производства. ВОЗ относит такие подсластители к потенциальным канцерогенам. Различные исследования показывают, что у них могут быть серьезные побочные эффекты. Также есть натуральные подсластители — например, стевия. Исследований, доказывающих ее вред, на сегодня нет. Но ее получают из растений, которые растут в Южной Америке в очень ограниченной климатической зоне. Поэтому стевию невозможно произвести в большом количестве. И она дорогая: сладкий продукт с ней примерно в 4 раза дороже, чем с сахаром. Кроме того, стевия имеет металлический привкус, не всех это устраивает.