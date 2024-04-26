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На вес золота: семь фактов о «Золотом Кольце России»

Золотые Ворота города Владимир входят в список наследия ЮНЕСКО. Они были заложены в 1158 году, а завершены предположительно в 1164-м — именно в этом году была освящена надвратная церковь Ризположения. В 2024 году историческому памятнику исполняется 860 лет.

Источник: РИА "Новости"

Владимир входит в список городов «Золотого Кольца России». В честь знаменательной даты рассказываем интересные факты об одном из популярных туристических маршрутов.

1. Юрий Бычков и «Золотое Кольцо»

Впервые кольцевой маршрут по древним русским городам предложил журналист Юрий Бычков. В 1967 году он опубликовал в газете «Советская культура» серию материалов о путешествии под общей рубрикой «Золотое кольцо». Для создания очерков он сам проехал по придуманному маршруту и описал каждый из городов.

2. Почему «золотое» и почему «кольцо»?

«Золотое Кольцо» России — популярный туристический маршрут, куда входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Все они расположены вокруг Москвы, и каждый из них — на вес золота, так как в них сохранились исторические монументы и памятники.

Остальные факты о туристическом маршруте ищите в нашем материале.

Анна Морозова