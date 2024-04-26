На вес золота: семь фактов о «Золотом Кольце России»

«Золотое Кольцо» России — популярный туристический маршрут, куда входят девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Все они расположены вокруг Москвы, и каждый из них — на вес золота, так как в них сохранились исторические монументы и памятники.