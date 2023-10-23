На ВДНХ откроется фотовыставка о волонтерстве «Москва — столица добрых дел»
Посетители увидят снимки, на которых запечатлены городские волонтеры, помогающие в разных сферах городской жизни.
Посетители увидят снимки, на которых запечатлены городские волонтеры, помогающие в разных сферах городской жизни.
В северном розарии на ВДНХ 25 октября открывается фотовыставка «Москва — столица добрый дел». Она организована совместно с ресурсным центром «Мосволонтер» На снимках горожане увидят зооволонтера, который помогает выгуливать собак в приюте, волонтеров-медиков на просветительской акции и помощников на национальном чемпионате «Абилимпикс».
На фотографиях также запечатлены волонтер во время акции «Линия памяти» на Крымской набережной парка искусств «Музеон» и доброволец в сфере общественной безопасности на мастер-классе по альпинистской подготовке в рамках проекта «Время добра». Можно увидеть и волонтера-эколога на субботнике, а также помощников, которые вместе участвуют в спортивном городском мероприятии.
Один из стендов на выставке посвящен социальному направлению волонтерства. На нем представлен снимок городского помощника, который разносит продукты для пожилых и маломобильных горожан. На другой фотографии волонтер в сфере культуры помогает создавать картины для подопечных социальных учреждений столицы.
На снимках размещен QR-код, который ведет на сайт «Мосволонтера». Там собрана информация о направлениях помощи и некоммерческих организациях, которые помогают городу.
Посетить фотовыставку на ВДНХ можно до 25 ноября.
Выставка «Москва — столица добрых дел», посвященная волонтерской деятельности, организована и проходит на городских площадках при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.