На трассе в Омской области нашли стадо верблюдов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-65458321&id=456247296&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как передает издание «Om1.ru», в Крутинском районе Омской области местные жители сняли на видео стадо гуляющих верблюдов. Они прохаживались вдоль заснеженной трассы без сопровождения.

Позже выяснилось, что животные сбежали с территории частной фермы в селе Яман. Их владелец, фермер Табриз Аллахяров сказал, что не переживал, поскольку они часто уходят из дома в поисках зелёной травы под снегом, а морозы им не страшны из-за густой шерсти.

«Волки и медведи на них не нападут, они очень шустрые, убьют любого», — рассказал владелец верблюдов. Фермер уверен, что верблюды вернуться домой после отступления морозов. Тем более, что ранее они всегда возвращались.

Недавно белый павлин из Канады сбежал с фермы с помощью пони.