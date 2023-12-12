На трассе в Омской области нашли стадо верблюдов
Их владелец ждет беглецов дома.
Их владелец ждет беглецов дома.
Как передает издание «Om1.ru», в Крутинском районе Омской области местные жители сняли на видео стадо гуляющих верблюдов. Они прохаживались вдоль заснеженной трассы без сопровождения.
Позже выяснилось, что животные сбежали с территории частной фермы в селе Яман. Их владелец, фермер Табриз Аллахяров сказал, что не переживал, поскольку они часто уходят из дома в поисках зелёной травы под снегом, а морозы им не страшны из-за густой шерсти.
«Волки и медведи на них не нападут, они очень шустрые, убьют любого», — рассказал владелец верблюдов. Фермер уверен, что верблюды вернуться домой после отступления морозов. Тем более, что ранее они всегда возвращались.
Недавно белый павлин из Канады сбежал с фермы с помощью пони.
Олеся Маевская