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На Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами

Астрономы из Сычуаньского педагогического университета (Китай) обнаружили на солнце уникальное образовавшееся от вспышки плазменное цунами, сфокусированое дырой в корональной среде. Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communication (NatCom).

Источник: NASA

Ученые объяснили, что в солнечной короне (внешняя наиболее горячая и разреженная часть атмосферы Солнца) возникают магнитогидродинамические волны, которые нагревают плазму, ускоряя солнечный ветер и создавая мощные вспышки.

В ходе анализа данных Обсерватории солнечной динамики НАСА о солнечном взрыве 2011 года исследователи выяснили, что он вызвал мощные волны. Эти волны прошли вдоль поверхности Солнца, образуя дугообразный фронт. Они проникли через корональное отверстие — область относительно холодной и менее плотной плазмы в солнечной короне — на низкой широте относительно экватора Солнца со скоростью около 350 километров в секунду.

При прохождении через дальний край корональной дыры первоначально дугообразный фронт волн изменил кривизну и стал седловидным. Затем волны сошлись в одной точке. При этом корональная дыра, благодаря своей структуре, действовала как своеобразная магнитогидродинамическая линза для фокусировки плазменного цунами.