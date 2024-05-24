На Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами

В ходе анализа данных Обсерватории солнечной динамики НАСА о солнечном взрыве 2011 года исследователи выяснили, что он вызвал мощные волны. Эти волны прошли вдоль поверхности Солнца, образуя дугообразный фронт. Они проникли через корональное отверстие — область относительно холодной и менее плотной плазмы в солнечной короне — на низкой широте относительно экватора Солнца со скоростью около 350 километров в секунду.