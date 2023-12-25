На скалах Колорадо обнаружены древние календари

Комплекс поселений Касл-Рок-Пуэбло на плато Меса-Верде, месте, где граничат штаты Колорадо и Юта, хорошо известен наскальными рисунками, которым много тысяч лет. Исследовательская группа из Ягеллонского университета (Польша) сообщила о новых находках в этом районе, в том числе о множестве ранее не обнаруженных наскальных рисунках, охватывающих расстояние около 4 километров.

Учитывая, насколько тщательно эксперты изучали эту часть мира в прошлом, новые резные изображения или петроглифы являются удивительной и захватывающей находкой. Как передает Science Alert, находка расположена на высоте 800 метров над поселениями. Некоторые из рисунков представляют собой спирали диаметром до метра, которые считаются календарями, помогающими считать дни и отслеживать астрономические наблюдения.

Это открытие полностью меняет восприятие этой местности в так называемую «эпоху корзинщиков» III века нашей эры. В то время люди Касл-Рок-Пуэбло жили в полуподземных ямных домах, окруженных деревянными частоколами, и занимались сельским хозяйством, в частности — изготовлением циновок и корзин.

Исследователи отмечают, что в XIII веке в этом регионе, возможно, проживало гораздо больше людей. Потому им для комфортной жизни в том числе нужны были календари. На данный момент ведутся работы по составлению более детальной карты местности с использованием технологии LIDAR (импульсный лазер для вычисления переменных расстояний объекта от поверхности земли), которая, возможно, поможет обнаружить еще больше резных узоров на скалах.

Ранее стало известно, что странные наскальные рисунки были древнейшими календарями. С их помощью древние люди фиксировали наблюдения за погодой и поведением животных.

Олеся Маевская