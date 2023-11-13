На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна

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Газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает, что на острове Сицилия было зафиксировано очередное извержение вулкана Этна.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259613&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оно произошло в юго-восточном кратере и сопровождалось «ревом» из-за выхода на поверхность больших объемов газа. Лава поднялась на 4,5 километра над уровнем моря. Пепел от извержения осел в том числе на деревнях, которые расположены у подножья горы к северу от Этны.

Несмотря на свои масштабы, извержение никак не сказалось на работе международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании. Специалисты продолжают наблюдать за вулканом с помощью сети камер.

Этна — это один из самых активных и крупных вулканов в мире, высота которого превышает три тысячи метров. Вулкан известен своей частой активностью, но, несмотря на это, является популярным туристическим местом, привлекая множество посетителей своими потрясающими видами и уникальной природой.

Недавно местная жительница поделилась в Сети кадрами удивительного природного явления — газовых колец над Этной.

Олеся Маевская