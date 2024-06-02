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На севере Красноярского края нашли кости шерстистого носорога

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Фрагмент черепа шерстистого носорога, вымершего 8−14 тыс. лет назад, нашли на территории заповедника Тунгусский на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении заповедника.

Источник: соцсети

Шерстистый носорог — вымершее травоядное млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытных. Он был представителем так называемой мамонтовой фауны и обитал на обширных открытых пространствах Азии и Европы (в том числе и на территории современной Эвенкии). Ученые считают, что причина вымирания носорога — изменение климата и растительного покрова Земли.

«В ходе патрулирования особо охраняемой природной территории заповедника “Тунгусский” сотрудниками отдела охраны был обнаружен фрагмент кости. Доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета Томского государственного университета Шпанский Андрей Валерьевич определил, что найденный экземпляр является фрагментом черепа шерстистого носорога», — говорится в сообщении.

Череп имеет повреждения и сохранилась его правая часть. Судя по общим размерам, он принадлежал взрослому животному.

Заповедник «Тунгусский» создан для сохранения района Тунгусского феномена — места, где в 1908 году произошел сверхмощный взрыв (10−40 мегатонн) космического объекта неустановленной природы, известного под названием «Тунгусский метеорит».