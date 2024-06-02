На севере Красноярского края нашли кости шерстистого носорога

Шерстистый носорог — вымершее травоядное млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытных. Он был представителем так называемой мамонтовой фауны и обитал на обширных открытых пространствах Азии и Европы (в том числе и на территории современной Эвенкии). Ученые считают, что причина вымирания носорога — изменение климата и растительного покрова Земли.