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16:50 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

На севере Китая найдены инструменты и кости, которым 45 000 лет

Находки пролили новый свет на историю миграции людей.

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Источник: Guo Xiaocong

Международная команда исследователей из Китая, Австралии, Франции, Испании и Германии обнаружила следы развитой культуры, которая, вероятно, является старейшей в своем роде в Восточной Азии. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution. Авторы работы повторно изучили коллекцию археологических находок, сделанных в предыдущие годы на стоянке Шию в 1963 году.

Ученые выяснили, что 45 тысяч лет назад в указанном регионе возникла культура более развитая, чем в Европе тех времен. Исследователи отмечают, что представители древней культуры Шию владели технологией изготовлений клинков и наконечников копий для охоты из многообразия материалов с использованием различных методов обработки. Так, часть артефактов была изготовлена из обсидиана, которого в исследованном регионе нет. Ближайшие залежи этого вулканического материала расположены в сотнях километров от стоянки Шию.

Это означает, что уже 45 тысяч лет назад люди передвигались на большие расстояния, не просто мигрируя, а сознательно отправляясь на поиски необходимых им материалов. Исследованные копья и инструменты были обработаны человеком в период от 45,8 до 43,2 тысяч лет назад.

Недавно археологи нашли на Кубани погребение древнего воина с конем. На том же месте ранее был найден древний грунтовый могильник IV—III вв.еков до нашей эры.

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