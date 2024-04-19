На Сахалине бездомный кот ежегодно сам приходит на осмотр в ветклинику

Этой весной кот снова самостоятельно пришел на «диспанцеризацию». «С первым весенним теплом кот, который гуляет сам по себе, снова почтил нас своим визитом, приходит он исключительно в первых числах апреля, для коллектива ГБУ “СББЖ № 2” он стал символом прихода весны и теплых дней», — сообщили в социальных сетях. Кота уже считают там постоянным клиентом, которому бесплатно предоставляют питание, временное проживание и лечение.