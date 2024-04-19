На Сахалине бездомный кот ежегодно сам приходит на осмотр в ветклинику

Бездомный кот третий год подряд весной приходит на ветеринарную станцию в городе Аниве на юге Сахалина к ветеринарам, которые однажды спали ему жизнь. Об этом рассказали в Агентстве ветеринарии и племенного животноводства по области.
Три года назад при проведении противоэпизоотических мероприятий специалисты ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных № 2» нашли на обочине дороги беспризорного кота. Животное было «худым и потрепанным».
Противоэпизоотические мероприятия — комплекс плановых мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, повышение общей и специфической устойчивости сельскохозяйственных животных к поражению патогенными микроорганизмами.
На ветеринарной станции животное напоили, накормили, осмотрели. Лечение заняло две недели: за это время его подстригли, помыли, обработали от блох, глистов и провакцинировали. Когда кот окреп, ему разрешили выйти на прогулку, но тот ушел и не вернулся.
Ветеринары переживали за судьбу пушистого, но, к их общему удивлению, спустя год весной кот вернулся на ветстанцию. По их словам, кот запомнил место, где «его могут подлечить, накормить и обогреть». Врачи снова привели бродягу в порядок и тот повторно ушел «по-английски».
Этой весной кот снова самостоятельно пришел на «диспанцеризацию». «С первым весенним теплом кот, который гуляет сам по себе, снова почтил нас своим визитом, приходит он исключительно в первых числах апреля, для коллектива ГБУ “СББЖ № 2” он стал символом прихода весны и теплых дней», — сообщили в социальных сетях. Кота уже считают там постоянным клиентом, которому бесплатно предоставляют питание, временное проживание и лечение.
Как рассказал «РИА Новостям» ведущий врач станции по борьбе с болезнями животных Максим Шулико, он и его коллеги дали коту кличку Черныш по его окрасу. Он добавил, что это первый подобный случай в его врачебной практике.