На продажу выставлено редкое письмо Франца Кафки с личными признаниями

Письмо Франца Кафки показывает мучительную борьбу автора с писательским кризисом. В письме автора «Процесса» и «Замка» другу и издателю Альберту Эренштейну, которое будет продано на аукционе в июне, рассказывается о трудностях, с которыми писателю приходилось сталкиваться, когда у него диагностировали туберкулез.
Редкое письмо, написанное Францем Кафкой своему издателю, показывает, с каким трудом богемский писатель брался за перо, особенно когда его здоровье ухудшалось, пишет The Guardian.
Это письмо, которое вскоре будет выставлено на аукцион, совпало с диагнозом Кафки — туберкулез, который в конечном итоге привел к его смерти и который, как говорят ученые, скорее всего, усугубил его чувство психического паралича и беспомощности.
«Когда беспокойство проникает на определенный уровень бытия, писательство и жалобы, очевидно, прекращаются, — писал он своему другу и издателю, австрийскому поэту Альберту Эренштейну. — Мое сопротивление тоже было не таким уж сильным».
Это письмо без даты, как полагают ученые, было написано в период с апреля по июнь 1920 года, когда Кафка проходил лечение от болезни в клинике в Мерано, на севере Италии. Известно, что творческий кризис преследовал Кафку на протяжении всей его жизни, но усугублялся его плохим физическим состоянием.
Это письмо, написанное аккуратным почерком на вежливом, разборчивом немецком языке, как полагают, является ответом Кафки на просьбу Эренштейна к известному автору внести свой вклад в «Die Gefährten» («Стипендиаты»), экспрессионистский литературный журнал, который он в то время редактировал. Недавно он увидел в печати новую работу Кафки, возможно, его сборник рассказов «Ein Landarzt» («Сельский врач»), написанный в 1917 году и опубликованный два года спустя. Но Кафка быстро разуверил его в том, что он активно пишет.
«Я ничего не писал в течение трех лет, то, что было опубликовано сейчас, — это старые вещи, у меня нет никакой другой работы, даже того, что я начал», — написал он.
Габриэль Хитон, специалист по книгам и рукописям лондонского аукциона Sotheby’s, который выставляет это письмо на онлайн-аукцион 26 июня, спустя 100 лет после смерти автора, рассказал, что письма Кафки, в которых упоминаются его произведения, являются редкостью.
«Это довольно редкая вещь, к тому же это письмо со значительным содержанием, которое действительно притягивает вас к нему как к личности и дает вам представление об индивидуальности», — отметил он.
По его словам, тон письма, подписанного просто «Кафка», был как у писателя, так и у человека, разговаривающего со своим другом, но это письмо не было «застенчиво литературным».
«Из всех писателей Кафка говорит с нами о творческом кризисе особенно трогательно и многозначительно, — подчеркивает Хитон. — Он почти как лауреат премии “Творческий кризис”, как мы видим из его дневников».
Они, как известно, включают в себя многочисленные едкие и болезненные упоминания об этом состоянии, такие как «конец писательской деятельности, когда же я снова начну работать?», «прежняя неспособность» и «полная остановка». Бесконечные мучения".
«Вы должны, так сказать, нырнуть вниз и идти ко дну быстрее, чем тот, кто идет впереди вас», — записал он в своем дневнике 30 января 1915 года.
Хитон сказал: «Мы прекрасно понимаем, до какой степени писательская деятельность предъявляла к Кафке высокие требования и требовала от него глубоких внутренних сил. Вы никогда не почувствуете, что писать ему легко. Он измотан этим, это не то, что легко дается ему, и это очень глубокое чувство».
Несмотря на свой меланхоличный тон, примерно в это же время у Кафки завязался, пожалуй, самый бурный роман в его жизни — с чешской журналисткой Миленой Поллаковой-Есенской, которая только что перевела его произведение «Der Heizer» («Истопник»). Говорят, что она сыграла важную роль в том, что побудила его преодолеть творческий застой и написать свои последние шедевры «Замок» и «Голодный художник».
«Несмотря на то, что это письмо было написано в момент некоторого отчаяния, особенно трогательно осознавать, что ему предстояло пережить этот преобразующий опыт, который придаст ему сил для последнего всплеска творчества», — сказал Хитон.
Учитывая растущий спрос среди коллекционеров на рукописные письма в целом — растущую редкость в эпоху цифровых технологий — и на письма Кафки в частности, предполагается, что стоимость лота составит от 70 000 до 90 000 фунтов стерлингов. Последний раз письмо поступало в продажу около 11 лет назад. Нынешний владелец — крупный европейский частный коллекционер, сообщили в Sotheby’s, не предоставив дополнительной информации.
Кафка умер в 1924 году в возрасте 40 лет. Эренштейн хранил это письмо до 1948 года, когда на старости лет отправил его художнице чешского происхождения Долли Перуц, которая в 1938 году бежала из оккупированной нацистами Чехословакии и поселилась в Массачусетсе. Письмо все еще находится в конверте авиапочты, в котором она его получила.