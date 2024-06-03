На продажу выставлено редкое письмо Франца Кафки с личными признаниями

Это письмо, написанное аккуратным почерком на вежливом, разборчивом немецком языке, как полагают, является ответом Кафки на просьбу Эренштейна к известному автору внести свой вклад в «Die Gefährten» («Стипендиаты»), экспрессионистский литературный журнал, который он в то время редактировал. Недавно он увидел в печати новую работу Кафки, возможно, его сборник рассказов «Ein Landarzt» («Сельский врач»), написанный в 1917 году и опубликованный два года спустя. Но Кафка быстро разуверил его в том, что он активно пишет.