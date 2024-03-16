На побережье Флориды идентифицировали обломки британского военного корабля XVII века

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Археологи идентифицировали британский военный корабль XVII века, затонувший около 300 лет назад на побережье Флориды, как HMS Tyger. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на заявления представителей национального парка «Драй-Тортугас».