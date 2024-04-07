На острове в Балтийском море нашли женщин со странными черепами

Модификации зубов и черепа, скорее всего, были чужды скандинавской культуре викингов. Однако они встречались у народов Восточной Европы. Это позволяет предположить, что техники могли возникнуть там, а затем попали на скандинавский остров Готланд, расположенный в Балтийском море, — именно там были найдены люди с модификациями внешности. Также возможно, что скандинавы не перенимали традицию модификации, а женщины попали в земли викингов в детстве.