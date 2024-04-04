На орех чихать. Эксперт рассказал, вызывает ли орешник аллергию, как береза

Сезон аллергии в разгаре. Самым тяжелым аллергеном считается пыльца березы. А насколько сильные симптомы аллергии вызывает орешник? Aif.ru рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов:
"Орешник (лещина) — представитель семейства березовых. Он растет в смешанных, хвойных и широколиственных лесах. Поскольку орешник начинает цвести первым, когда в лесу еще лежит снег, именно с него начинается сезон аллергии. Кустарник цветет с марта по апрель, а сережки (главная причина аллергии, поскольку с них и летит пыльца) распускаются до появления первых листьев.
Тяжесть аллергии зависит не только и не столько от «силы» аллергена (а «сила» пыльцы орешника и березы сопоставима), но и от сенсабилизации организма (повышенной чувствительности иммунной системы к чужеродным веществам).
Если иммунитет сверхчувствительно реагирует на пыльцу орешника — проявления аллергии могут быть достаточно тяжелыми, если не воспринимает ее как опасность — аллергия не возникнет вовсе.
Также проявления аллергии зависят от концентрации пыльцы в воздухе. Если аллергию провоцирует орешник, в пик его цветения лучше избегать прогулок в лесу, особенно — в хорошую погоду".
Когда ждать пыльцу орешника?
Цветение орешника длится 2−3 недели (с марта по апрель), пик обычно приходится на начало апреля. В этот момент максимальная суточная концентрация может достигать до 50 пыльцевых зерен на 1 м³ воздуха.
Высокая аллергенность пыльцы лещины обусловлена хорошей летучестью (пыльцевые зерна способны с ветром распространяться на большие расстояния и подниматься в высоту до 2 км) и большим объемом аллергена — для развития поллиноза во вдыхаемом воздухе должна быть концентрация пыльцы не менее 25−50 пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха.
В пыльце орешника содержится до 40 различных антигенов. Чаще всего аллергию провоцирует аллерген Cor а1.
Не предлагать!
При аллергии на орешник возникает перекрестная реакция и на его плоды (орехи). В зависимости от того, какой из трех белков (Cor a1, Cor a10 или Cor a11), входящих в состав пыльцы, является истинной причиной аллергии, опасность могут представлять:
При Cor a1 — граб, береза, ольха, яблоки, абрикосы, персики, черешня, груши, киви, соя, малина, арахис, сельдерей, морковь;
При Cor a10 — плесневые грибки рода Penicillium;
При Cor a11 — кунжут, кешью, черный орех, арахис.
При наличии перекрестной реакции с березой опасность для человека с аллергией будет представлять не только ее пыльца, но и березовый сок, почки, березовые веники.