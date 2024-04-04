На орех чихать. Эксперт рассказал, вызывает ли орешник аллергию, как береза

"Орешник (лещина) — представитель семейства березовых. Он растет в смешанных, хвойных и широколиственных лесах. Поскольку орешник начинает цвести первым, когда в лесу еще лежит снег, именно с него начинается сезон аллергии. Кустарник цветет с марта по апрель, а сережки (главная причина аллергии, поскольку с них и летит пыльца) распускаются до появления первых листьев.