На орбите Земли заметили потерянный 25 лет назад надувной зонд S73−7

К настоящему времени земная орбита буквально забита космическим мусором, среди которого десятки тысяч потерянных спутников и другие объекты. И чем больше спутников запускают в космос, тем труднее специалистам на Земле разобраться, что есть что, и представляют ли отдельные объекты какую-либо угрозу. Космические инженеры с помощью радаров и оптических сенсоров ищут потерянные спутники, чтобы внести их в соответствующий каталог, однако, по словам МакДауэлла, это очень непростая задача.