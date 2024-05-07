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На орбите Земли заметили потерянный 25 лет назад надувной зонд S73−7

Это далеко не единственный подобный объект, говорят ученые.

Американские астрофизики заново нашли экспериментальный спутник, запущенный на околоземную орбиту ровно 50 лет назад, в апреле 1974 года. В последние четверть века связь со спутником была потеряна, и он незамеченным путешествовал вокруг планеты вместе с другим космическим мусором.

Инфракрасный калибровочный надувной зонд S73−7, ширина которого составляет всего 66 сантиметров, начал свое космическое путешествие 10 апреля 1974 года. Он был выведен на 800-километровую круговую орбиту в составе более крупной спутниковой системы. По плану, на орбите S73−7 должен был отделиться, надуться и взять на себя роль калибровочной мишени для расположенного на Земле сенсорного оборудования. Однако что-то пошло не так, и S73−7 растворился в космической бездне, став еще одним искусственным крошечным спутником нашей планеты.

По словам астрофизика Джонатана МакДауэлла, изучая архивы, он пришел к выводу, что за прошедшие полвека S73−7 теряли дважды — сначала в 1970-е годы, а потом в 1990-е, после чего он вновь пропал на 25 лет.

МакДауэлл предположил, что это может быть связано с тем, что у S73−7, из-за каких-то проблем при отделении, слишком низкая эффективная площадь отражения радиолокационных сигналов, что затрудняет его идентификацию радарами.

К настоящему времени земная орбита буквально забита космическим мусором, среди которого десятки тысяч потерянных спутников и другие объекты. И чем больше спутников запускают в космос, тем труднее специалистам на Земле разобраться, что есть что, и представляют ли отдельные объекты какую-либо угрозу. Космические инженеры с помощью радаров и оптических сенсоров ищут потерянные спутники, чтобы внести их в соответствующий каталог, однако, по словам МакДауэлла, это очень непростая задача.