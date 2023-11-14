На окраине Млечного пути обнаружен фосфор

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Недавние исследования доказали, что фосфор существует вблизи Солнца, а также во внутренних частях галактики Млечный Путь. Однако до сих пор вещество не наблюдалось во внешних частях.

Полученные несколькими учеными данные подтвердили, что фосфор образуется, когда атомы кремния в звездах (например, на Солнце) связываются с нейтронами. Это объясняет, почему вещество не было найдено вдали от светила — у него не было возможности попасть туда. В рамках новой работы сотрудников Университета Аризоны, опубликованной в журнале Nature, был изучен химический состав газового облака WB89−621.

Авторы заметили линии вращения, указывающие на присутствие фосфора в облаке на расстоянии 22,6 кпк от центра Млечного пути. Отмечено, что сверхновые не существуют во внешних регионах галактики, а, значит, обнаруженное вещество образовалось из другого источника, но какого — неизвестно.

Авторы отмечают, что есть две теории, но обе требуют дополнительных исследований. Например, одним из потенциальных источников фосфора могут быть галактические фонтаны — своеобразные «космические лифты», в которых материал сверхновой перемещается за счет окологалактических эффектов и/или эффектов гало.

Однако облака, созданные такими фонтанами, не встречаются в Млечном Пути на таких расстояниях. Другим возможным объяснением появления фосфора может быть влияние внегалактического космического тела, такого как Магелланово Облако. Однако такие источники редко содержат достаточно металлов, необходимых для производства обнаруженного ими количества фосфора.

Недавно астрофизики зафиксировали «бегство» сотен звезд из Млечного Пути.