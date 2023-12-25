На окраине города обнаружили редчайшего лающего оленя-альбиноса

Житель Великобритании заметил редчайшего мунтжакского оленя-альбиноса на окраине города. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летний автодилер Росс Бартлетт впервые обнаружил необычное животное в окрестностях города Бишопс-Уолтхем в графстве Гемпшир еще пять месяцев назад, но тогда олень «исчез в мгновение ока», и мужчина не успел его сфотографировать. Однако ему повезло встретить белого оленя повторно и сделать несколько снимков, прежде чем он убежал. Мужчина подумал, что животное могло сбежать из ближайшего зоопарка Marwell Zoo, и обратился к зоологам, потому что никогда раньше не встречал ничего подобного. «Если бы я рассказал об этом кому-нибудь без фото, мне бы не поверили», — рассказал Бартлетт журналистам.

Специалисты из «Британского общества оленей» рассказали Бартлетту, что ему посчастливилось встретить самку мунтжакского оленя, или лающего оленя. Эти олени гораздо мельче своих сородичей и обитают по всему югу Англии, однако обычно у них коричневатый мех. Мунтжаки-альбиносы чрезвычайно редки, лишь одна особь из 20 тысяч рождается с подобной мутацией.

Мунтжаки (лат. Muntiacus) — род оленей, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии. В Великобританию их завезли из Китая. Они отличаются простым строением рогов: каждый рог имеет лишь одно, максимум два ответвления, а также вырастает коротким — не больше 15 сантиметров. Рога есть только у самцов. Мех животных, в зависимости от вида, имеет различную окраску — от желтоватой до серо-коричневой и темно-коричневой, иногда со светлыми пятнами. Длина туловища с головой у этих оленей разнится от 64 до 135 сантиметров. Весят мунтжаки от 12 до 33 килограммов.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Колорадо пережила нападение оленя и получила серьезные травмы. Животное набросилось на американку и попыталось забодать ее, однако ей удалось отбиться.