На ночь глядя. Гастроэнтеролог пояснила, как правильно пить воду перед сном

Питьевой режим крайне важен для каждого человека. Ведь без воды жить невозможно. Врачи отмечают, что важно не только, что именно пить, но и то, в какое время лучше всего употреблять воду.