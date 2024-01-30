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На ночь глядя. Гастроэнтеролог пояснила, как правильно пить воду перед сном

Питьевой режим крайне важен для каждого человека. Ведь без воды жить невозможно. Врачи отмечают, что важно не только, что именно пить, но и то, в какое время лучше всего употреблять воду.
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Источник: AP 2023

Так, например, как же надо пить по вечерам, чтобы сон оставался крепким и здоровым? Об этом aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева.

Правила употребления жидкости вечером

Минимальное количество жидкости, необходимое организму для поддержания водно-солевого баланса в течение суток, зависит от климатических условий, возраста человека и тяжести выполняемой за день работы.

Обильный прием воды вечером способствует выводу токсинов из организма и улучшению работы ЖКТ, но, в то же время, может спровоцировать ряд серьезных осложнений со здоровьем — отеки, бессонницу, частое мочеиспускание.

Чтобы избежать проблем с функционированием почек, рекомендуется выпить последний стакан жидкости за 1,5−2 часа до сна, — это позволит обработать и вывести все излишки из организма перед отправлением в постель.

Лучше всего выбирать для употребления нежирные молочные продукты, травяные чаи (например, мятный или травяной чай), простую воду или натуральные соки без добавления сахара. Эти напитки способствуют расслаблению организма и успокаивают нервную систему. Также следует отказаться от кофеина и алкоголя, которые негативно влияют на качество сна.

Если человек просыпается более одного раза за ночь из-за необходимости посетить туалет, это может указывать на необходимость корректировки питьевого режима. В случае учащения проблемы следует рекомендуется обратиться за квалифицированной медицинской помощью.