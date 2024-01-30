На ночь глядя. Гастроэнтеролог пояснила, как правильно пить воду перед сном

Так, например, как же надо пить по вечерам, чтобы сон оставался крепким и здоровым? Об этом aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева.
Правила употребления жидкости вечером
Минимальное количество жидкости, необходимое организму для поддержания водно-солевого баланса в течение суток, зависит от климатических условий, возраста человека и тяжести выполняемой за день работы.
Обильный прием воды вечером способствует выводу токсинов из организма и улучшению работы ЖКТ, но, в то же время, может спровоцировать ряд серьезных осложнений со здоровьем — отеки, бессонницу, частое мочеиспускание.
Чтобы избежать проблем с функционированием почек, рекомендуется выпить последний стакан жидкости за 1,5−2 часа до сна, — это позволит обработать и вывести все излишки из организма перед отправлением в постель.
Лучше всего выбирать для употребления нежирные молочные продукты, травяные чаи (например, мятный или травяной чай), простую воду или натуральные соки без добавления сахара. Эти напитки способствуют расслаблению организма и успокаивают нервную систему. Также следует отказаться от кофеина и алкоголя, которые негативно влияют на качество сна.
Если человек просыпается более одного раза за ночь из-за необходимости посетить туалет, это может указывать на необходимость корректировки питьевого режима. В случае учащения проблемы следует рекомендуется обратиться за квалифицированной медицинской помощью.