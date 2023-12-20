На мягких лапах. Котенок рыси из Нижне-Свирского заповедника учуял фотоловушку

Что может быть красивее зимнего леса? Только лес, по которому бесшумно передвигается мама-рысь со своими рысятами. Безопаснее всего, конечно, за этим наблюдать через экран. 20 декабря Нижне-Свирский заповедник показал семейство диких кошек. Один из котят заметил фотоловушку и подошел познакомиться с ней поближе.

Показавшись во всей красе и как следует обнюхав камеру, рысенок побежал по рыхлому снегу догонять маму. Стоит отметить, что у рысей из заповедника не в первый раз наблюдается любовь к объективам. Вот, к примеру, взрослая особь не упустила случая понюхать устройство и потереться об него.