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13:39 (мск), источник: Фонтанка

На мягких лапах. Котенок рыси из Нижне-Свирского заповедника учуял фотоловушку

Котенок рыси из Нижне-Свирского показал себя во всей красе перед камерой.

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Что может быть красивее зимнего леса? Только лес, по которому бесшумно передвигается мама-рысь со своими рысятами. Безопаснее всего, конечно, за этим наблюдать через экран. 20 декабря Нижне-Свирский заповедник показал семейство диких кошек. Один из котят заметил фотоловушку и подошел познакомиться с ней поближе.

Показавшись во всей красе и как следует обнюхав камеру, рысенок побежал по рыхлому снегу догонять маму. Стоит отметить, что у рысей из заповедника не в первый раз наблюдается любовь к объективам. Вот, к примеру, взрослая особь не упустила случая понюхать устройство и потереться об него.

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