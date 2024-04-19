На Московском международном кинофестивале пройдет более 30 мировых премьер

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения — в прошлом их было 26. Среди них “Лесной царь”, “Семь черных бумаг”, “Нелюбимка”, “Пришелец”. Все они разные как по жанру, так и по посылу. Поэтому будут оправданы ожидания максимального круга зрителей», — сказал собеседник агентства.