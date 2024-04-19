На Московском международном кинофестивале пройдет более 30 мировых премьер

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения — в прошлом их было 26. Среди них “Лесной царь”, “Семь черных бумаг”, “Нелюбимка”, “Пришелец”. Все они разные как по жанру, так и по посылу. Поэтому будут оправданы ожидания максимального круга зрителей», — сказал собеседник агентства.
Фильм сербского режиссера Горана Радовановича «Лесной царь» рассказывает историю восьмилетнего мальчика, который отправляется эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году. Одну из главных ролей в фильме исполнил актер Милош Бикович. События картины Анатолия Колиева «Семь черных бумаг» разворачиваются в 1942 году. Два брата ждут возвращения отца с фронта. Видя, какой эффект производят на людей черные бумаги, которыми в то время называли похоронки, братья подговаривают почтальона прятать их от жителей до конца войны.
Картина Ивана Соснина «Пришелец» представляет Россию на основном конкурсе фестиваля. Это история о деревне, в которой живут обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Документальный фильм «Нелюбимка» Станислава Сорокина рассказывает о популярном российском артисте Niletto.
46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.