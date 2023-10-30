21:12 (мск), источник: Аргументы и факты

На «Мосфильме» открылся самый большой в России кинопавильон

Также распахнул двери новый киноцентр.

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Источник: РИА "Новости"

Новый киноцентр «Синема Парк Мосфильм» и 17-й киносъемочный павильон были открыты на «Мосфильме», сообщает Пятый канал.

Гендиректор и председатель правления «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что в следующем году киноконцерн отметит 100-летний юбилей. К этой дате было решено построить четыре больших объекта.

16-й павильон и «Дом костюма и реквизита» были открыты три года назад. Теперь настала очередь для двух оставшихся объектов, строительство которых началось в 2020 году.

«И сейчас мы открываем — фактически уже открылся — Центр кино и 17-й павильон, который является самым большим сегодня в России и самым технологичным», — отметил Шахназаров.

Благодаря новым зданиям площадь киностудии выросла на 11 тыс. кв. метров. В «Синема Парк Мосфильм» расположены четыре кинозала с разной вместимостью, что позволяет проводить различные мероприятия, в том числе фестивали и показы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будет создан кинокластер мирового уровня.

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