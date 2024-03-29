На «Мисс Вселенная» впервые поедет девушка от Саудовской Аравии. Кто она

Красавица активно ведет блог в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), на который подписан 1 млн пользователей. В социальной сети Руми публикует фотосессии в пышных платьях и национальных костюмах, фото- и видеоотчеты из путешествий, в которых ходит в дорогие рестораны и летает на частном джете. Также девушка часто показывает подарки. Среди них — ювелирные украшения от Cartier, Bulgari. Один из таких аль-Кахтани получила на День святого Валентина вместе с букетом цветов, но своего кавалера не афиширует.