На «Мисс Вселенная» впервые поедет девушка от Саудовской Аравии. Кто она

Саудовская Аравия впервые примет участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Страну на первенстве будет представлять Руми аль-Кахтани, сообщает The Independent. Девушка уже написала на личной странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), что для нее большая честь представлять свою страну.
РБК Life рассказывает, что известно о Руми аль-Кахтани и как к ее участию в конкурсе красоты отреагировали на родине красавицы.
Королевство Саудовская Аравия представит на конкурсе 27-летняя модель и блогер Руми аль-Кахтани. Для нее это первый опыт участия в «Мисс Вселенная», но далеко не первый конкурс красоты. Аль-Кахтани уже представляла страну на конкурсах «Мисс Ближний Восток», «Мисс Планета», «Мисс Арабский мир» и «Мисс Европа». В феврале девушка боролась за титул Miss & Mrs Global Asian, конкурс прошел в Малайзии.
Помимо титула «Мисс Саудовская Аравия», аль-Кахтани также является обладательницей титулов «Мисс Ближний Восток», «Miss Arab Peace» и «Miss Woman». Все свои титулы девушка перечислила в шапке профиля в соцсетях.
Аль-Кахтани родилась в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. У девушки есть две сестры — Разана и Гедай. Она — дипломированный стоматолог, свободно говорит на английском, французском и арабском языках, владеет верховой ездой. В 2022 году девушка дебютировала на экране и снялась в одном из местных сериалов, о чем рассказала подписчикам.
Красавица активно ведет блог в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), на который подписан 1 млн пользователей. В социальной сети Руми публикует фотосессии в пышных платьях и национальных костюмах, фото- и видеоотчеты из путешествий, в которых ходит в дорогие рестораны и летает на частном джете. Также девушка часто показывает подарки. Среди них — ювелирные украшения от Cartier, Bulgari. Один из таких аль-Кахтани получила на День святого Валентина вместе с букетом цветов, но своего кавалера не афиширует.
В интервью Arab News, опубликованном в начале февраля 2024 года, аль-Кахтани сказала, что считает себя «послом культуры родной страны» и что ее главная цель участия в конкурсах красоты — чтобы люди во всем мире больше узнали о Саудовской Аравии и ее гражданах. «Я хочу показать миру нашу аутентичную культуру и наследие», — сказала модель.
Так, на последнем выступлении в рамках конкурса красоты Miss & Mrs Global Asian в Малайзии она продемонстрировала национальный костюм, свойственный для жительниц Неджда — центрального региона Саудовской Аравии.
Местное издание Al-Monitor назвало участие аль-Кахтани в конкурсе красоты международного уровня «историческим шагом для Саудовской Аравии, где женщины давно сталкиваются с ограничениями из-за консервативных обычаев и традиций ислама». Там отметили, что это еще один признак движения мусульманской страны к открытости западному миру. Под постами конкурсантки в соцсетях негативных комментариев от соотечественников тоже нет.
«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, проводится с 1952 года и в прошлом году состоялся уже в 72-й раз. До 1971 года конкурс проходил на территории США, а с 1972 года — каждый год в новой стране. В 2024-м он пройдет 28 сентября в Мексике. Он является одним из самых престижных мировых конкурсов, и входит в так называемую «Большую четверку» наряду с «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».
В 2023-м в конкурсе победила 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа. Обладательницей короны в 2022 году стала 28-летняя представительница США Р'Бонни Габриэль. Она же стала самой возрастной победительницей за всю историю и дала толчок к отмене верхнего возрастного ценза на конкурсе.
Первой женщиной из стран Персидского залива, поучаствовавшей в «Мисс Вселенной», была Лужан Якуб. Она представляла Бахрейн на конкурсе в прошлом году.