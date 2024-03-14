На Марсе обнаружили новый гигантский вулкан

Огромные размеры вулкана Ноктис и сложная история изменений указывают на то, что он был активен в течение очень долгого времени. Кроме того, в его юго-восточной части расположены тонкие недавние вулканические отложения, под которыми, вероятно, все еще присутствует лед, уточнили исследователи.