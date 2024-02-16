На Мальдивах найдена ценная амбра стоимостью $3000

Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.