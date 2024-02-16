На Мальдивах найдена ценная амбра стоимостью $3000

Житель Мальдивских островов по имени Акрам нашел на пляже Гулхифальху кусок рвоты кашалота. По данным издания BNN Breaking, стоимость находки — три тысячи долларов (более 300 тысяч рублей), сообщает BNN Breaking.
Амбра — ценное вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов, поэтому его нередко называют рвотой кашалота. За особенно качественные образцы скупщики готовы платить до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей) за килограмм.
Известие вызвало ажиотаж среди местных жителей и туристов. Люди сотнями стали прочесывать пляж в поисках незамеченной амбры.
Ранее тайский гид нашел на пляже редкую амбру стоимостью один миллион евро.
Олеся Маевская