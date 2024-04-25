На Луне появилась первая в мире реклама

Такая реклама VK Видео приурочена к месяцу вселенной юмора на платформе, а также к выходу нового шоу «Звезды» — программы, в которой известные артисты, музыканты и другие знаменитости объединяются в юмористические команды и борются за главный приз — 20 миллионов рублей.