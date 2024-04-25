Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Луне появилась первая в мире реклама

Реклама VK Видео была видна на спутнике Земли.

В ночь с 24 на 25 апреля жители Хабаровска наблюдали не совсем обычное явление. На Луне появилась надпись «VK Видео. Звезды ближе, чем кажутся». Утверждается, что проекцию вывели на спутник Земли при помощи мощного лазера или прожектора.

Госкорпорация Роскосмос ранее предлагала размещать рекламу на своих ракетах, но крупный российский бренд VK сделал огромный шаг вперед и использовал Луну в качестве билборда. До него подобное не делал еще никто в мире.

Такая реклама VK Видео приурочена к месяцу вселенной юмора на платформе, а также к выходу нового шоу «Звезды» — программы, в которой известные артисты, музыканты и другие знаменитости объединяются в юмористические команды и борются за главный приз — 20 миллионов рублей.