На Луне появилась первая в мире реклама

В ночь с 24 на 25 апреля жители Хабаровска наблюдали не совсем обычное явление. На Луне появилась надпись «VK Видео. Звезды ближе, чем кажутся». Утверждается, что проекцию вывели на спутник Земли при помощи мощного лазера или прожектора.
Госкорпорация Роскосмос ранее предлагала размещать рекламу на своих ракетах, но крупный российский бренд VK сделал огромный шаг вперед и использовал Луну в качестве билборда. До него подобное не делал еще никто в мире.
Такая реклама VK Видео приурочена к месяцу вселенной юмора на платформе, а также к выходу нового шоу «Звезды» — программы, в которой известные артисты, музыканты и другие знаменитости объединяются в юмористические команды и борются за главный приз — 20 миллионов рублей.