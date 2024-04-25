На курорт бесплатно. Кто и как может оформить путёвку и билеты за госсчёт

Для получения льготных проездных документов к месту отдыха и обратно пенсионер подаёт в территориальный орган Социального фонда РФ по месту жительства заявление в установленной форме, после чего получает специальные талоны, по которым оформляются бесплатные билеты на авиационный или железнодорожный транспорт в кассах транспортных организаций. Талоны и (или) именные направления выдаются не позднее 14 дней с момента поступления заявления и необходимых документов.