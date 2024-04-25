На курорт бесплатно. Кто и как может оформить путёвку и билеты за госсчёт

Наш эксперт — член Ассоциации юристов России Алексей Моисеев.
Кто вправе.
Обращаться за путёвками на санаторно-курортное лечение можно в порядке очереди при наличии действующего полиса ОМС не чаще одного раза в год (в регионах могут быть другие сроки).
В перечень льготников входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве право на бесплатную путёвку имеют также неработающие пенсионеры и предпенсионеры (аналогичные перечни есть в Татарстане, Пензенской области, Ханты-Мансийском АО — Югре).
Какие нужны документы.
- Заявление о предоставлении государственной услуги.
- Медицинская справка от врача по форме 070/у, подтверждающая, что вы нуждаетесь в санаторно-курортном лечении (московским пенсионерам получать эту справку и прикреплять её на сайте mos.ru необходимо ежегодно, чтобы не утратить место в очереди).
- Документ, удостоверяющий личность.
Если вы не относитесь к федеральным льготникам, надо предоставить также СНИЛС, полис ОМС, сведения об органе, выплачивающем пенсию, трудовую книжку или справку с последнего места работы для подтверждения, что вы закончили трудовую деятельность.
Подать документы можно в территориальный орган Социального фонда России, через МФЦ, почтовым отправлением, через «Госуслуги». Уведомление о регистрации заявления и постановке вас в электронную очередь придёт в срок не более 10 дней.
Когда подойдёт ваша очередь, вас проинформируют и поинтересуются, в каком центре «Мои документы» вам удобнее получить путёвку. Её выдача производится по паспорту не ранее чем за 90 календарных дней до даты заезда в санаторий. Имея на руках путёвку, обратитесь к участковому терапевту для получения санаторно-курортной карты.
Как оформить проезд.
Для получения льготных проездных документов к месту отдыха и обратно пенсионер подаёт в территориальный орган Социального фонда РФ по месту жительства заявление в установленной форме, после чего получает специальные талоны, по которым оформляются бесплатные билеты на авиационный или железнодорожный транспорт в кассах транспортных организаций. Талоны и (или) именные направления выдаются не позднее 14 дней с момента поступления заявления и необходимых документов.