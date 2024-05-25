На крышу Нотр-Дам-де-Пари установили восстановленный после пожара крест

Перед установкой креста, ширина которого достигает 12 метров, в соборе провел службу настоятель-протоиерей парижского Нотр-Дама монсеньер Оливье Рибадо Дюма. Он объявил, что возвращение креста не только ознаменует окончание реставрационных работ на крыше, но и напомнит людям, что Нотр-Дам-де-Пари — это в первую очередь место богослужения. Однако он добавил: «Это место любви, место гостеприимства для всех!».