На крышу Нотр-Дам-де-Пари установили восстановленный после пожара крест

Во время пожара 2019 года крест практически не пострадал от огня, так как быстро упал с горящей крыши. Полтора года крест, украшавший апсиду собора, реставрировали в нормандской компании Fer Art Forge. Работы над восстановлением креста начались в феврале 2023 года.
Перед установкой креста, ширина которого достигает 12 метров, в соборе провел службу настоятель-протоиерей парижского Нотр-Дама монсеньер Оливье Рибадо Дюма. Он объявил, что возвращение креста не только ознаменует окончание реставрационных работ на крыше, но и напомнит людям, что Нотр-Дам-де-Пари — это в первую очередь место богослужения. Однако он добавил: «Это место любви, место гостеприимства для всех!».
После установки креста специалисты будут работать над восстановлением коньков и снятием строительных лесов с хоров. Окончание реставрации собора запланировано на 8 декабря 2024 года, а снятие строительных лесов хотят завершить до начала Олимпийских игр в Париже.
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Пламя разгорелось на строительных лесах собора. Огонь долго не могли потушить, через полтора часа после начала пожара рухнул венчавший собор 93-метровый шпиль. Упав, он пробил каменный свод кафедрального собора. Пожар также уничтожил часы и оригинальную кровлю XII века. Огонь удалось потушить только утром 16 апреля. Большинство реликвий, хранящихся в Нотр-Даме, удалось спасти.