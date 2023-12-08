На краю бездны: Астрофизики обнаружили, что Земля погружена в гигантскую пустоту

К примеру, астрофизики решили измерить скорость расширения Вселенной по так называемому реликтовому излучению — остаточной энергии Большого взрыва. Эта энергия, можно сказать, едва теплится, она распространена по всему космосу в виде фотонов, у которых длина волны уже настолько большая, что это, собственно говоря, не что иное, как радиоволны. Но ведь по мере расширения Вселенной эти волны должны тоже увеличиваться, как и волны видимого света и вообще любые электромагнитные волны. И выяснилось, что так оно и есть.

И измерения этого удлинения волн «реликтового» излучения дают то, что, преодолевая каждые, грубо говоря, три миллиона световых лет, все разлетающиеся объекты во Вселенной прибавляют скорость на 67 километров в секунду.

Но параллельно учёные смотрели, как ведут себя волны света от, например, взрывов сверхновых звёзд. Напомним, типичный взрыв сверхновой — это сброс оболочки «перегоревшей» массивной звезды. Но бывают и другие разновидности таких вспышек. Например, в старых двойных системах, когда ядро уже «умершей» звезды (белый карлик) поглощает вещество звезды-компаньона и вспыхивает от этого «переедания». Так вот, оказалось, что свет от таких вспышек краснеет заметно интенсивнее, чем удлиняются «реликтовые» волны.

По сверхновым выходит, что каждые три с лишним миллиона световых лет скорость расширения Вселенной увеличивается уже на 73 километра в секунду.

Эту загадочную разницу по сравнению с «реликтовыми» измерениями назвали напряжением Хаббла в честь Эдвина Хаббла, который раскрыл человечеству глаза на масштабы Вселенной.

В какой-то момент учёные обратили внимание на тот факт, что взрывы сверхновых и прочие события в жизни звёзд мы наблюдаем, в общем-то, в наших космических окрестностях: какие-либо отдельные звёзды мы видим в основном либо в нашей же галактике Млечный Путь, либо в соседних галактиках. Получается, что наша «местная вселенная» расширяется гораздо быстрее, чем вся Вселенная вообще.

Потом с этим сопоставили многочисленные данные о том, в каком окружении находится наша Галактика. А данные таковы, что Млечный Путь вкупе с Андромедой и ещё целым списком галактик находится в Местной группе галактик, а непосредственно возле этой группы расположилась обширная область таинственной пустоты, которую назвали Местным войдом (Void — по-английски и есть «пустота»). И простирается этот войд, по примерным оценкам, практически на целый миллиард световых лет.

Что он собой представляет — пока предмет научного разбирательства, но такие же войды во Вселенной есть повсеместно, это стало ясно после построения картины крупномасштабной структуры Вселенной: выяснилось, что галактические скопления образуют «нити», соединённые «узлами», а между этими «нитями» — пустоты.

А поскольку мы уже так или иначе понимаем, что Вселенная расширяется, нам нужен ответ на вопрос, что заставляет её расширяться. То самое, что заставляет, физики смутно обозначают как «тёмную энергию», и предполагают, что это сила, противоположная гравитации. И при виде всей этой вселенской паутины появляется подозрение, что эта тёмная антигравитационная сила как раз и сосредоточена в войдах.

А в довершение всего, по новым космическим «данным разведки», Местный войд вместе с Местной группой галактик и со всеми нами находится внутри вдвое большего пространства, которое не то что пустое, но сравнительно «немноголюдное».

То есть мы в «захолустье» не только в собственной Галактике, но и в межгалактическом масштабе.

Но главное: учёные приходят к тому, что в таких «малозаселённых» областях Вселенная, похоже, действительно расширяется быстрее: в «толпе» галактических скоплений и сверхскоплений гравитация стягивает их друг к другу, а в «глуши» особо стягивать некого, поэтому этот эффект расширения здесь заметнее.