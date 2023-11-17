На космодром и к роботам. Россияне увлеклись промышленным туризмом

В России развивается промышленный туризм — уже сегодня можно купить путевку на космодром или золотой прииск. Эксперты рассказали aif.ru, чем интересны такие поездки и почему они выгодны самим организациям.

Прогулки по космодрому

Россияне могут посетить космодром «Восточный», пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора Приамурья Василия Орлова. Турагентства, по его словам, уже предлагают варианты поездок.

Увидеть своими глазами космические корабли можно за 85 тысяч рублей. В эту сумму входят гостиницы в Благовещенске, Циолковском и на космодроме, трансфер и «культурная программа». Туристам покажут техническую зону комплекса и музей космонавтики, а главным событием станет запуск ракеты. В городах, где путешественники будут останавливаться, для них проведут экскурсии.

Есть «дешевый» вариант — поездка на космодром без наблюдения за отправлением космического корабля. Туристы за день посещают космодром «Восточный», осматривают технологический комплекс, макет легендарного «Союза-1» и монтажно-испытательный блок. Поездка обойдется в 25 тысяч рублей.

Доктор экономических наук, профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления Расул Мусаев считает, что такие туры выгодны не только для туристов, но и для самого космодрома. «Подобные маркетинговые подходы — часть более общей стратегии. Это и имидж, и реклама, и приобщение широких слоев населения к космонавтике», — рассказал экономист.

Еще такие поездки, по мнению эксперта, помогают бороться с нелегалами. Раньше туристы, которые хотели увидеть запуск корабля, пытались пробраться на космодром тайно, а теперь они могут приехать легально и посмотреть на все, что их интересует.

Добыть слиток и увидеть робота

Для тех, кого космос не привлекает, есть другие промышленные туры — например, на нефтезавод в Тюмень. В первый день путешественникам показывают город, на второй их отвозят к первой нефтяной скважине и рассказывают, как добывают «черное золото». Затем туристы отправляются в Тобольск, где на третий день осматривают производство полимеров и мономеров. Стоит такое путешествие от 16,5 тысячи рублей за человека.

На золотом прииске «Соловьевский» в Амурской области туристов научат разбивать золотосодержащую породу, управлять драгой и дадут подержать в руке слиток, который стоит 24 миллиона рублей. За трехдневную поездку нужно заплатить 27 тысяч рублей.

Те, кто путешествует самостоятельно, могут попасть на экскурсию на гидроэлектростанцию. Там объяснят, откуда появляется электричество, и покажут гигантские плотины. Двухчасовые экскурсии на Чиркейскую и Саяно-Шушенскую ГЭС стоят по 650 рублей, но нужно заранее записаться у туроператора в группу, которая будет осматривать объект.

В Пермском крае одна из турфирм специализируется на поездках на заводы и фабрики. На ее экскурсиях можно узнать, где рождаются роботы, как шьют обувь и делают ракетные двигатели. Есть специальные туры для детей — например, на рыбную ферму. Там аниматоры в игровой форме показывают, как выращивают осетров и добывают черную икру.

Расул Мусаев считает, что экскурсии позволяют коммерческим предприятиям привлекать потребителей и развиваться в новых сферах. «Вложение средств в разные проекты в конечном счете повышает конкурентоспособность компаний. Появляются новые рабочие места, платятся зарплаты и налоги, растет вклад в валовый региональный продукт», — объяснил эксперт.

Ломаем мифы

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский считает промышленный туризм развивающейся сферой. «Такие поездки характерны своим разнообразием, здесь много разных подвидов и направлений. Они включают в себя посещение фабрик и заводов, всевозможных технологических выставок и инновационных центров, — объяснил собеседник aif.ru. — Самый яркий пример такого вида туризма в России — это посещение Байконура и наблюдение за стартом ракет».