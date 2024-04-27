На космическом телескопе «Хаббл» вновь обнаружили неполадки

«NASA работает над возобновлением проведения исследований космическим телескопом управления “Хаббл”, после того как он перешел в безопасный режим 23 апреля из-за проблемы с гироскопом», — цитируют СМИ заявление американского космического ведомства.
Причиной перехода в безопасный режим в который раз стала проблема с одним из гироскопов. Поясним: гироскопы — это устройства, которые измеряют скорость вращения телескопа и являются частью системы, определяющей направление.
Всего на «Хаббле» шесть гироскопов, но сейчас работают только три, включая «виновника». NASA ищет пути решения. Один из вариантов, которые рассматриваются, — перенастройка всей обсерватории на работу только с одним гироскопом. При этом неисправный отключается совсем, а третий будет в резерве.
Напомним: уникальный космический телескоп «Хаббл» был выведен на орбиту более 30 лет назад. Телескоп совершил сотни тысяч витков вокруг нашей планеты, преодолев свыше 4 млрд км. Изначально предполагалось, что «Хаббл» прослужит 15 лет. А он благодаря нескольким программам модернизации работает уже в два раза дольше!
Телескоп не раз чинили. Пятая и последняя миссия по обслуживанию «Хаббла» прошла в 2009 году. Тогда экипажу «Атлантиса» была поставлена задача — за 11 суток провести ремонт и заменить часть отказавшего оборудования. Для этого астронавты должны были пять раз выйти в космос. На подлатанном и обновленном «Хаббле» были установлены современные научные приборы, в том числе камеры, аккумуляторы и стабилизационное оборудование.
Благодаря телескопу мы буквально переписали учебники по астрономии, говорят ученые. Специалисты получили объем информации, эквивалентный четверти той, что хранится в библиотеке конгресса США.
«Хаббл» сделал немало открытий и преподнес немало сюрпризов. В частности, впервые были получены точные измерения ускоряющегося расширения Вселенной, ученые на Земле смогли непосредственно наблюдать рост и эволюцию галактик в течение космического времени.
Именно «Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики Андромеда (M31), которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли и содержит примерно 1 трлн звезд, что в разы больше Млечного Пути. Присланное изображение состоит из 7,398 фрагмента, сделанных с помощью красных и синих фильтров. То есть на фото наша далекая «соседка» предстает в своем естественном видимом свете. Качество снимка измеряется миллиардами пикселей. На нем запечатлена третья часть галактики Андромеда, растянувшейся на 40 тысяч световых лет: внутри нее можно разглядеть более 100 млн звезд и тысячи звездных скоплений. Показательная деталь: чтобы как следует рассмотреть фото, нужно не меньше 600 экранов с высоким разрешением.