На космическом телескопе «Хаббл» вновь обнаружили неполадки

Именно «Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики Андромеда (M31), которая находится в 2,5 млн световых лет от Земли и содержит примерно 1 трлн звезд, что в разы больше Млечного Пути. Присланное изображение состоит из 7,398 фрагмента, сделанных с помощью красных и синих фильтров. То есть на фото наша далекая «соседка» предстает в своем естественном видимом свете. Качество снимка измеряется миллиардами пикселей. На нем запечатлена третья часть галактики Андромеда, растянувшейся на 40 тысяч световых лет: внутри нее можно разглядеть более 100 млн звезд и тысячи звездных скоплений. Показательная деталь: чтобы как следует рассмотреть фото, нужно не меньше 600 экранов с высоким разрешением.