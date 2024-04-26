На конкурс «Мисс Аргентина» отобралась 60-летняя участница

60-летняя Алехандра Мариса Родригес представит Буэнос-Айрес на конкурсе «Мисс Аргентина», сообщает газета Independent.
Родригес по образованию — журналист и адвокат, сначала изучала журналистику в Национальном университете Ла-Платы, а после получила диплом юриста. Женщина не замужем и в данный момент не состоит в отношениях. Издание отмечает, что она уже «вошла в историю» и «бросила вызов стереотипам».
Аргентинка заявила, что очень рада представлять на конкурсе красоты женщин своего поколения. Она называет это началом нового этапа: отныне женщин на этом шоу будут оценивать не только по внешности, но также будут обращать внимание на их ценности.
Отвечая на вопрос, почему титул «Мисс Буэнос-Айрес» завоевала именно она, Родригес сказала: «Я думаю, судьи увидели мою уверенность и желание представлять женщин моего поколения».
Как уточняет MercoPress, в борьбе за звание самой красивой девушки аргентинской столицы Родригес обошла 34 кандидаток.
Финал конкурса «Мисс Аргентина» состоится 25 мая. Противостоять Алехандре Марисе Родригес будут соперницы в возрасте от 18 до 40 лет.
Конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике 24 сентября. В сентябре прошлого года руководство конкурса отменило верхнее возрастное ограничение. С 1952 по 2023 год к борьбе за корону и титул допускали лишь девушек до 28 лет. Перемены коснулись и региональных отборочных конкурсов.