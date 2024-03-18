На карте место: в Доме ученых им. Александрова открылась выставка «Крымская весна»

В Доме ученых имени академика Александрова 15 марта открылась выставка «Крымская весна». Участником вернисажа также стал народный артист России Евгений Князев. Торжественное мероприятие, посвященное десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, открыл президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. «Известия» отправились в Дом ученых и оценили экспозицию.
Первый мост
«Крымская весна» — это художественная летопись десяти лет жизни Крыма вместе с Россией. В экспозиции представлены свыше 100 фотографий, одна другой красноречивее. Тут ликование после объявления итогов референдума, самый большой российский триколор, который пронесли по улицам Севастополя, строительство нового моста…. А главное — радостные лица взрослых и детей: школьников, впервые получивших в 2014 году учебники на русском языке, участников шествия «Бессмертного полка», выпускников кадетских школ, артековцев…
Разнообразные по тематике и жанрам работы фотографов любителей и профессионалов объединяет любовь к своему краю. Среди авторов — Николай Носков, Сергей Мальгавко, Александр Коваленко, Николай Мирошниченко, Михаил Розенштейн, Николай Ковтун, Елена Дарда, Тимур Пазухин, Сергей Плахов и Наталия Богуславская. Все эти годы они фиксировали жизнь родного полуострова в объективах своих камер.
Один из разделов выставки посвящен строительству Крымского моста. Историю строительства «девятого чуда света» сопровождают уникальные рисунки и документальная хроника — от начального этапа возведения в феврале 2016 года до сдачи в эксплуатацию в 2019 году 19 км переправы, соединившей Крым с материковой Россией. Здесь же можно увидеть кадры работы археологов: за время строительства моста было обследовано более 500 га акватории и прибрежной зоны, обнаружено свыше 100 тыс. находок.
Мало кто знает, но в Крыму был еще один мост — стратегическая военная железнодорожная переправа, возведенная в 1944 году. Она соединила восточный берег Керченского полуострова (около поселка «Опасное») с мысом Чушка на Кавказе. Работы начались весной, а через 150 дней, в ноябре, по мосту прошел первый состав. При этом на момент закладки сооружения Крым еще не был освобожден, немцы регулярно обстреливали полуостров из артиллерии. Именно эта переправа позволила участникам Ялтинской конференции добраться до Ливадии.
Первый Керченский мост работал до февраля 1945 года: его деревянные опоры подкосили шторм, холодная зима и аномально толстый слой льда. На выставке представлены уникальные рисунки одного из авторов проекта этой переправы — архитектора и мостостроителя Бориса Надежина. Они переданы для экспонирования в Курчатовский институт Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником и впервые показаны в Москве.
Рядом, в витрине за стеклом — карта, которой более 80 лет.
— Это подлинный экземпляр 1940 года, принадлежащий сотруднику нашего института, — рассказала «Известиям» Ольга Третьякова из управления по культурно-просветительской деятельности Курчатовского института. — На карте внизу пометка карандашом: «Севастополь освобожден! 9 мая 1944 год». Красными галочками отмечены освобожденные населенные пункты, а синими — то, что пока занято врагом. К каждой операции сбоку пометки, кто ими руководил.
В экспозиции представлены две работы из серии «Маршалы Победы»: это парадные скульптурные фарфоровые портреты военачальников, сопровождающиеся буклетами с описанием наград маршалов и заслуг, за которые они получены. На выставке экспонируются две скульптуры — маршалов Александра Василевского (начальник Генштаба РККА, он координировал Крымскую освободительную операцию) и Федора Толбухина (один из командующих операцией).
На втором этаже Дома ученых — полсотни живописных полотен, созданных крымскими мастерами, членами Союза художников России Александром Максименко, Алексеем Петрухиным и Павлом Шумовым. У каждого свой художественный почерк и особая манера письма, все их работы отличают яркие, теплые природные краски.
Союз «физиков и лириков»
Художественный проект «Крымская весна» организован по инициативе президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и при поддержке Никитского ботанического сада Национального научного центра РАН и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
— Великолепные фотографии, каждая из них буквально дышит теплотой и душевностью, — поделился впечатлениями с «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. — Возвращение Крыма назад, в родную гавань, — эпохальное событие цивилизационного масштаба. Крым — российская земля на протяжении сотен лет, это место рождения Черноморского флота, нашей гордости. И главное, десять лет назад присоединение Крыма стало катализатором возрождения страны. Сегодня в том числе и благодаря этому мы — сплоченная нация.
Открывая выставку, Михаил Ковальчук напомнил, что Дом ученых Курчатовского института — знаковое место на культурной карте Москвы. В 1960-х годах, во времена «оттепели», здесь формировался союз науки и искусства. У истоков этого процесса стояли в том числе и основатели института Игорь Курчатов и Анатолий Александров.
В Доме ученых (тогда — ДК) выступали Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий и Булат Окуджава, Олег Табаков, Иннокентий Смоктуновский, Майя Плисецкая, Елена Образцова и многие другие выдающиеся мастера. Творческий союз «физиков и лириков» был подкреплен рядом партнерских соглашений — с МХАТом, «Современником», Большим театром, Театральным институтом имени Б. Щукина, Союзом кинематографистов СССР. На сцене ДК часто проходили предпремьерные театральные показы. В МХАТе организовывали специальные просмотры спектаклей только для сотрудников института. Ученые-курчатовцы участвовали в экспертизе научно-популярных фильмов.
Союз «физиков» и «лириков» не прервался. Сегодня в Доме ученых снова проходят концерты и спектакли. А в минувшую пятницу на легендарной сцене было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Курчатовским институтом и Театральным институтом им. Бориса Щукина.
После подписания ректор Щукинского института, народный артист России Евгений Князев представил свой моноспектакль «Пиковая дама». Произведение Александра Пушкина мэтр Вахтанговского театра читал под аккомпанемент камерного ансамбля. «Пиковую даму» Евгений Князев с большим успехом играет уже несколько лет. Спектакль посвящен памяти выдающегося режиссера Петра Наумовича Фоменко.