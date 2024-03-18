На карте место: в Доме ученых им. Александрова открылась выставка «Крымская весна»

Мало кто знает, но в Крыму был еще один мост — стратегическая военная железнодорожная переправа, возведенная в 1944 году. Она соединила восточный берег Керченского полуострова (около поселка «Опасное») с мысом Чушка на Кавказе. Работы начались весной, а через 150 дней, в ноябре, по мосту прошел первый состав. При этом на момент закладки сооружения Крым еще не был освобожден, немцы регулярно обстреливали полуостров из артиллерии. Именно эта переправа позволила участникам Ялтинской конференции добраться до Ливадии.