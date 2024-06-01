На карликовой планете обнаружили соленый океан: можно легко плавать

Новый анализ данных, полученных в ходе миссии НАСА «Новые горизонты», показывает, что океан на Плутоне лишь чуть более плотнее, чем морская вода на Земле. В нем можно легко плавать.
Ученые полагают, что под толстым слоем льда на Плутоне действительно есть океан. Доказательства были получены во время полета космического аппарата New Horizons мимо Плутона в 2015 году.
«Если бы вы могли окунуться, вы бы легко выплыли на поверхность», — утверждают ученые.
Внешнюю часть Солнечной системы, вокруг которой вращается Плутон, иногда называют зоной глубокой заморозки. Это ледяное и пустынное место, а сам Плутон находится так далеко от Солнца, что с его точки обзора Солнца выглядит как яркая звезда.
Однако считается, что под ледяной корой Плутона находится жидкий океан. Это делает Плутон похожим на некоторые спутники во внешней части Солнечной системы, такие как Европа у Юпитера или Энцелад у Сатурна. Миссия НАСА «Новые горизонты» обнаружила свидетельства существования подземного океана на Плутоне, когда пролетала мимо этого мира в 2015 году.
Сейчас исследователи опубликовали более подробную информацию об океане, скрытом под корой Плутона. Теперь они полагают, что он немного плотнее или соленее, чем морская вода на Земле.
«Океан Плутона хорошо скрыт под толстой внешней коркой из азотного, метанового и водяного льда. Мы никогда не сможем увидеть его с космического аппарата. Но приборы New Horizons все же смогли обнаружить океан далеко под поверхностью», — подчеркивают астрономы.
Большинство расчетов до появления New Horizons предполагали, что любой океан внутри Плутона должен был замерзнуть вскоре после образования самого Плутона и быстро остыть.
Она часть знаменитого образования «сердце» на Плутоне и имеет множество трещин и выпуклостей во льду. Миллиарды лет назад в результате падения огромного метеорита образовалась впадина. Астрономы NASA создали математические модели, чтобы попытаться объяснить образование трещин и выпуклостей.
Полученные данные также дают больше информации о солености или плотности океана. Как оказалось, он не слишком отличается от океанов Земли. Исследование показало, что океан на Плутоне всего лишь на 8 процентов соленее, чем морская вода на Земле. Это похоже на Большое соленое озеро в штате Юта. Если бы каким-то образом было возможно попасть в океан, человек мог бы легко плавать в нем.
Плотность внутреннего океана Плутона влияет на напряженное состояние ледяного панциря.
Если бы плотность океана была меньше, чем сейчас, трещин было бы гораздо больше, и ледяной панцирь разрушился бы. С другой стороны, если бы она была более плотной, то трещин было бы меньше, чем они наблюдали.