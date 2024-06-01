На карликовой планете обнаружили соленый океан: можно легко плавать

Полученные данные также дают больше информации о солености или плотности океана. Как оказалось, он не слишком отличается от океанов Земли. Исследование показало, что океан на Плутоне всего лишь на 8 процентов соленее, чем морская вода на Земле. Это похоже на Большое соленое озеро в штате Юта. Если бы каким-то образом было возможно попасть в океан, человек мог бы легко плавать в нем.