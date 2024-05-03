На Камчатке ученый сообщил о снижении активности вулкана Шивелуч

Он добавил, что в конце апреля — начале мая 2023 года, предположительно, в результате ряда сейсмотектонических событий на Алеутской островной дуге, произошла резкая активизация экструзивного купола Каран вулкана Шивелуч. Осенью 2023 года полевым отрядом Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выполнено восхождение к активному куполу для получения данных об актуальном состоянии объекта. С тех пор велось пристальное наблюдение за состоянием купола Каран. В апреле 2024 года на Шивелуче было зафиксировано появление нового высокотемпературного центра.