На Камчатке ученый сообщил о снижении активности вулкана Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мая. /ТАСС/. Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке постепенно идет на убыль, его активность, судя по сейсмическим данным, снижается. Об этом сообщил ТАСС руководитель вулканологической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук.
«Последние несколько дней метеоусловия не позволяют нам вести визуальное наблюдение, но, судя по сейсмическим данным, активность на Шивелуче снижается, извержение идет на убыль», — сказал ученый.
Он добавил, что в конце апреля — начале мая 2023 года, предположительно, в результате ряда сейсмотектонических событий на Алеутской островной дуге, произошла резкая активизация экструзивного купола Каран вулкана Шивелуч. Осенью 2023 года полевым отрядом Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выполнено восхождение к активному куполу для получения данных об актуальном состоянии объекта. С тех пор велось пристальное наблюдение за состоянием купола Каран. В апреле 2024 года на Шивелуче было зафиксировано появление нового высокотемпературного центра.
По словам Демянчука, высокая сейсмическая активность в районе вулкана Шивелуч была связана, вероятнее всего, с образованием нового лавового купола западнее действующего купола в кратере Молодого Шивелуча. При этом такие явления происходят впервые за всю историю наблюдения за исполином. Формирование нового лавового купола Каран-1 сопровождается мощной фумарольной активностью с подъемом парогазового столба до 4,5 км 30 апреля. В результате этих событий на Шивелуче сформирован новый экструзивный купол размером 600 на 400 м.
Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, большая часть старого купола вулкана Шивелуч на Камчатке была разрушена в результате взрыва во время извержения в апреле 2023 года. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 20 км, что является самым мощным выбросом за последние 60 лет. В населенных пунктах Усть-Камчатского района выпал вулканический пепел, толщина покрова составила до 10 см.
О мощном извержении Шивелуча вулканологи предупреждали с конца 2022 года. Учитывая высокую активность вулканов на Камчатке, ученые заявили о необходимости создания на близлежащих к крупным населенным пунктам Камчатки исполинов научно-исследовательского полигона, где они смогут изучать историю деятельности вулканов, и на основании этих работ делать выводы о возможных сценариях развития ситуации.
В конце апреля камчатские вулканологи сообщили, что на вулкане Шивелуч в районе купола Каран появился новый экструзивный купол. Величина разницы температур термальной аномалии резко возросла с 8 до 95 градусов по Цельсию, в этом районе, судя по спутниковым данным, наблюдалось свечение.
О вулкане Шивелуч
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тыс. лет. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, это значит, что его извержение представляет опасность для низколетящих самолетов. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.