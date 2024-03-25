На Камчатке биологи исследуют рацион северных каланов

«Выяснить, чем именно каланы питаются в той или иной акватории, не так-то просто. Один из действенных способов — копрологический анализ. Исследователи собирают экскременты каланов в тех местах, где они выходят на берег для отдыха. По непереваренным осколкам панцирей крабов, кусочкам раковин моллюсков, зубам морских ежей, отолитам рыб можно определить виды, которыми питаются каланы в конкретном месте, и даже размеры добычи», — цитирует пресс-служба научного сотрудника ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгению Волкову.