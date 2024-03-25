На Камчатке биологи исследуют рацион северных каланов

ТАСС, 25 марта. Морские биологи на Камчатке приступили к исследованию рациона северных каланов, численность которых сокращается во всех ареалах, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. Именно истощение кормовой базы этих морских млекопитающих считается одной из возможных причин сокращения популяций.
«Рацион краснокнижных морских млекопитающих, чья численность повсеместно сокращается, изучают в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике, в местах традиционного обитания животных. Согласно современным исследованиям, по всему району обитания численность уникальных представителей семейства куньих, которые приспособились к жизни в морской воде, неуклонно сокращается. Это весь Дальний Восток России. Почему так происходит, ученым пока неизвестно. Одна из возможных причин — истощение кормовой базы», — говорится в сообщении.
Уменьшение количество доступных объектов охоты каланов может быть связано, например, с климатическими изменениями или красными приливами, которые влияют на донные организмы. Рацион животных зависит от места обитания и может различаться на разных участках протяженного ареала — от Южных Курильских островов, вдоль восточного побережья Камчатки до Камчатского полуострова и Командорских островов.
«Выяснить, чем именно каланы питаются в той или иной акватории, не так-то просто. Один из действенных способов — копрологический анализ. Исследователи собирают экскременты каланов в тех местах, где они выходят на берег для отдыха. По непереваренным осколкам панцирей крабов, кусочкам раковин моллюсков, зубам морских ежей, отолитам рыб можно определить виды, которыми питаются каланы в конкретном месте, и даже размеры добычи», — цитирует пресс-служба научного сотрудника ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгению Волкову.
Сотрудники Кроноцкого заповедника планируют собирать биоматериалы каланов на острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике и в районе мыса Ольга в Кроноцком заповеднике. Там располагаются залежки редких животных.
Калан — это хищное морское млекопитающее, обитающее на берегах северной части Тихого океана. Самцы этого вида могут весить от 27 до 39 кг. Самки в основном весят в пределах от 16 до 27 кг. Из-за ценного меха на калана велась активная охота в XVIII-XIX, вследствие чего вид оказался на грани исчезновения.