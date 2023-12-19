Ущерб, нанесенный финансовыми компаниями россиянам, возмещает Федеральный фонд по защите вкладчиков и акционеров (Фонд). На сайте организации подчеркивают, что речь идет только о компенсации потерь, а не возвращении всех потерянных денег.

«Выплаты из средств Фонда являются компенсацией, это означает, что их размер может не полностью возмещать нанесенный финансовыми компаниями ущерб. Размер компенсации устанавливается Советом фонда. Компенсационные выплаты производятся с учетом деноминации рубля», — говорится в сообщении.

На какую компенсацию могут рассчитывать жертвы финансовых пирамид?

Максимальная сумма возмещения средств, которые вы внесли в финансовую пирамиду составит не более 35 000 рублей. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их наследники могут рассчитывать на компенсацию в пределах 250 000 рублей, отметили в Фонде.

Кто может получить компенсацию?

Получить компенсацию могут только те вкладчики и акционеры, чьи компании включены в федеральный реестр, который регулярно пополняется. С полным списком организаций-финпирамид можно ознакомиться здесь.

Компенсация выплачивается исключительно лицам с российским гражданством, причем всем, вне зависимости от возраста, состояния здоровья, социального статуса, материального положения, трудовых наград, заслуг перед Родиной и иных признаний и льгот.

Кроме того, деньги могут выплачиваться и наследникам на основании свидетельства о праве на наследство, при условии, что в перечне наследственного имущества должна содержаться информация о вкладах в общество или организацию, включенную в реестр.

Для получения компенсации нужно обратиться в региональное отделение Фонда (перечень адресов). Подробнее о документах, которые придется предоставить для оформления выплаты можно прочитать здесь.

Кому компенсация не выплачивается?

Компенсация выплачивается вкладчикам и акционерам только тех компаний, которые включены в федеральный реестр.

«Если вы не нашли компанию в списке, это означает, что компенсация вам не положена», — уточнили в Фонде.

Кроме того, не выплачивается акционерам бывших Чековых инвестиционных фондов (ЧИФов), вкладчикам банков, действующих обществ, не исключенных из Единого государственного реестра юридических лиц и компаниям, в деятельности которых не выявлены нарушения нормативных правовых актов.

Сколько в России финансовых пирамид и как они работают?

По данным Центробанка, в России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид. Сейчас в черном списке регулятора находится свыше двух тысяч нелегальных компаний. Так, за девять месяцев 2023 года ЦБ выявил на 47% больше финансовых пирамид, чем за такой же период прошлого года. Рост к 2021-му составил 250%.

«При этом доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть — нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики», — сообщил Центробанк «Известиям».

Особую популярность в 2023 году, по мнению экспертов Федерального фонда по защите вкладчиков и акционеров, приобрели пять схем обмана россиян:

пирамиды-секты, которые используют механизмы вовлечения людей, похожие на методы тоталитарных сект;

«супервыгодные» предложения по вложению и торговле на бирже криптовалютой или криптотрейдинг;

так называемый псевдоконсалтинг, которым занимаются в том числе официально зарегистрированные российские компании без лицензий на брокерскую деятельность (дают бесплатные советы, если откроете счет у брокеров);

пирамиды- «работодатели», построенные по принципам сетевого маркетинга, когда условием вхождения в сетевой бизнес становится покупка определенных товаров, дорогих лицензий или интернет-магазинов;

замыкают пятерку псевдокомпьютерные игры, которые представляют собой финансовые пирамиды по выводу денежных средств, так как мотивируют пользователей покупать новые игровые активы, а когда поток средств снижается, то игра становится недоступна, как и балы, за которыми стоят реальные деньги.