На какие стипендии могут претендовать студенты в России

«Ведомости. Город» рассказывает, какую финансовую поддержку сегодня оказывают студентам в вузах.

Для талантливых студентов

Высшее образование не теряет популярности, а государство увеличивает шансы для тех, кто хочет учиться бесплатно. По данным Минобра, в текущем году количество бюджетных мест в вузах было увеличено на 8200 и составило 630 000 мест. На базовую академическую стипендию могут претендовать студенты, которые учатся без троек. При этом Минобрнауки устанавливает минимальный порог размера выплат, ниже которого университеты не могут устанавливать стипендии.

Как ранее подсчитали «Ведомости», минимальная академическая стипендия в России с 2019 по 2023 г. выросла в среднем на 23% (на 341 ₽) — в этом году она составляет 1825 ₽ в месяц. Увеличивать выплаты может не только сам вуз. Учащимся предлагаются и другие возможности для получения финансовой поддержки, в частности, различные меры поддержки от банков и других представителей бизнеса.

Например, в этом году Костромской государственный университет (КГУ) впервые запускает стипендиальную программу для талантливых студентов совместно с Совкомбанком. Более 500 будущих специалистов смогут претендовать на дополнительные денежные выплаты. Общая сумма поддержки на период проекта составит 100 млн руб., уточнили представители банка. По словам и. о. ректора КГУ Дениса Чайковского, это не только серьезные меры поддержки, но и значительные инвестиции в развитие региона.

Университет делает ставку на специалистов, которые осваивают наиболее важные для экономического развития региона направления, в том числе машиностроение, технологию лесозаготовительных производств, прикладную математику и физику. Студенты, которые начали обучение по этим направлениям, будут получать именные стипендии в рамках программы. Размер выплат будет зависеть от успеваемости. «Хорошисты» дополнительно получат по 150 000 ₽, «отличники» — по 200 000 ₽ за первый год обучения.

Особо будут отмечены и абитуриенты, выбравшие IT-специальности. Те, кто набрал высокие баллы при поступлении, получат разовую выплату в размере 25 000 ₽ Кроме того, для иногородних студентов, поступивших в вуз в этом году, введут единовременную выплату «Я приехал в КГУ» — 30 000 ₽ Такой тревел-грант для ребят позволяет решать сразу две задачи: расширить возможности для абитуриентов из других регионов и решить задачу положительной миграции в Костромскую область, пояснил в диалоге с «Ведомости. Городом» Денис Чайковский. «Нам необходимо, чтобы в Кострому приезжало больше людей: обучались в университете, находили здесь работу, создавали семьи и оставались в городе», — подчеркнул и. о. ректора КГУ.

На дополнительную поддержку смогут рассчитывать и те студенты КГУ, которые учатся на платной основе на юристов, журналистов и специалистов по экономической безопасности. Для них установят компенсацию затрат на весь период учебы.

Кроме финансовых бонусов для талантливых студентов программа также предусматривает поддержку самого вуза: планируется ремонт общежитий и учебных корпусов, обновление научной базы.

Как уточнили в Совкомбанке, благодаря поддержке в КГУ уже появилось 160 дополнительных мест в магистратуре. «Мы верим в потенциал молодых специалистов и даем им возможность проявиться до получения диплома. Для этого в банке разработано много уникальных проектов и методик: студенты со всей России участвуют в наших кейс-чемпионатах и неформальных, но масштабных днях карьеры, IT-хакатонах, курсах от практиков банка по инвестиционному анализу и летней школе системных аналитиков», — добавила Надия Имаметдинова, HR-директор группы «Совкомбанк».

Какие бывают стипендии

Кроме базовой и спонсорских стипендий студенты в России могут претендовать и на другие выплаты. Например, отличники, участники олимпиад, а также те, кто опубликовал статью в научном журнале или провел собственное исследование, могут подать заявку на стипендию президента и правительства.

Регионы страны также готовы поддержать своих талантливых студентов губернаторскими стипендиями. По-прежнему доступны для российских студентов и аспирантов стипендии на обучение за рубежом. Существуют и целевые стипендии от работодателей — как правило, обладатели таких выплат обязаны после окончания вуза отработать определенный срок в этой компании. Проявившие себя в разных областях студенты могут рассчитывать и на именные стипендии. Например, за достижения в литературном творчестве, политологии и журналистике ежегодно выбирают кандидатов на правительственную стипендию имени А. И. Солженицына. Прошедшие открытый конкурс Минобрнауки получают по 1500 ₽ в месяц в течение года. Также с 1 сентября 2023 г. учреждена стипендия имени С. П. Королева за достижения в области инженерного дела. Предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 000 ₽ и 10 стипендий для аспирантов по 20 000 ₽ ежемесячно.

Кроме того, на государственную социальную стипендию могут рассчитывать студенты, столкнувшиеся с непростой жизненной ситуацией. Например, инвалиды или сироты.

Разные дополнительные стипендиальные программы доступны для всех студентов, рассказал «Ведомости. Городу» ректор Государственного университета управления Владимир Строев. Обычно как только вуз получает информацию о тех или иных доступных стипендиальных программах, учащиеся сразу информируются.

По мнению Строева, для того чтобы студенты и представители вузов смогли получать полную информацию о стипендиальных программах, необходимо создать единый ресурс, где будет размещаться вся информация. У каждого вуза должен быть личный кабинет, где бы представитель образовательной организации мог контролировать подачу документов от студентов. В том числе сроки, правильность заполнения заявок, правильность оформления подтверждающих документов, их подлинность, актуальность, объясняет Строев. «Студенты могут быть заинтересованы в участии в таких программах при условии минимального и несложного оформления подтверждающих документов к заявке на стипендию», — уверен ректор ГУУ.

Вырастить кадры

Стипендиальные программы от компаний являются своеобразным вкладом бизнеса в свое будущее, считает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее мнению, организации таким способом работают над своим HR-брендом и привлекают молодых заинтересованных специалистов.

«Для студентов получение стипендий от компаний — возможность проявить себя перед будущим работодателем еще во время обучения. По данным нашего недавнего исследования, 74% работодателей заинтересованы в найме студентов, а среди основных причин — возможность обучить под компанию, гибкость и открытость, а также желание работать», — рассказала эксперт. Согласно исследованию, 36% работодателей берут студентов на стажировку, а каждый третий (31%) — на работу. Опрос проводился в сентябре этого года, в нем приняли участие более 360 компаний из всех регионов России.

При этом Санина добавила, что участие в стипендиальных программах не всегда является гарантией будущего трудоустройства. Но позволяет рекрутеру еще на этапе собеседования понять, что молодой специалист заинтересован в конкретной профессии и стремится развиваться в той области, в которой получил образование.