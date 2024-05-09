На какие болезни указывает цвет языка?

Человеческий язык — удивительный орган, который указывает на состояние здоровья. Изменения в цвете могут указывать на многие заболевания, среди которых и проблемы с ЖКТ. Не все болезни проявляются сразу, но по языку можно отследить начало изменений и предотвратить их перерастание в серьезные болезни.
Какого цвета должен быть язык?
В норме цвет языка должен быть розовым, но не ярким, язык должен иметь ровную складку. Сосочки должны быть не сглажены и выражены. По утрам, после сна, допускается прозрачный или чуть белый налет. Если вы поели, скажем, свеклу, то цвет языка поменяется, и это не страшно.
Какого цвета может быть язык при болезнях?
Если язык бордовый, то у человека может быть температура, грипп, корь. Бледность указывает на анемию, сердечную недостаточность и плохое питание. Фиолетовый цвет укажет на болезни крови или дыхательной системы. Желтым язык становится от курения, а еще при гастрите или желтухе.
«Также это может быть гастрит, рефлюкс, болезни двенадцатиперстной кишки или гастродуоденит», — добавил также врач Никита Харлов.
Серый цвет также указывает на гастрит, а еще на язву желудка. Черным язык может стать при дизентерии, абсцессах, вирусных заболеваниях и при патологии печени. Синий язык — болезни почек, а голубой — плохой кровоток или воздействие на организм ртути и других тяжелых металлов. Если язык белый, то это признак обезвоживания.
Если вы заметили, что цвет вашего языка отличается от привычного, не занимайтесь самодиагностикой, лучше сразу обращайтесь к врачу.