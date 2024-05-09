На какие болезни указывает цвет языка?

В норме цвет языка должен быть розовым, но не ярким, язык должен иметь ровную складку. Сосочки должны быть не сглажены и выражены. По утрам, после сна, допускается прозрачный или чуть белый налет. Если вы поели, скажем, свеклу, то цвет языка поменяется, и это не страшно.