На Гавайях демонтируют знаменитую лестницу Хайку из‑за интереса туристов

Власти Гонолулу демонтируют на Гавайях одну из главных неофициальных достопримечательностей — знаменитую лестницу Хайку, также известную как лестница в небеса. Причиной этого стал повышенный интерес туристов к объекту. Об этом сообщает Independent.
Лестница Хайку была установлена в горах острова Оаху в 1942 году. Сначала она была деревянной, однако спустя несколько лет ее заменили металлической. Лестница из 3922 ступеней находится на высоте 850 м над уровнем моря. В 1987 году объект закрыли для посещения, а эту территорию признали чрезвычайно опасной.
Несмотря на это, туристы продолжали незаконно туда пробираться, чтобы сделать красивые фотографии. По мнению местных властей, только такой радикальный способ, как демонтаж, остановит людей и убережет их от опасности.
Споры о том, нужно ли убирать лестницу, длились несколько лет. Так, общественная организация под названием «Друзья лестницы Хайку» считает работы по сносу достопримечательности «бессмысленной тратой денег» и «актом вандализма».
Разбор конструкции займет не менее шести месяцев. Стоимость демонтажа составит $2,5 млн. Заниматься этим будет компания Nakoa под контролем биолога, который будет следить за сохранением во время работ местной флоры и фауны. По завершении демонтажа на месте лестницы будет высажено множество растений.