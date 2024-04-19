На Гавайях демонтируют знаменитую лестницу Хайку из‑за интереса туристов

Лестница Хайку была установлена в горах острова Оаху в 1942 году. Сначала она была деревянной, однако спустя несколько лет ее заменили металлической. Лестница из 3922 ступеней находится на высоте 850 м над уровнем моря. В 1987 году объект закрыли для посещения, а эту территорию признали чрезвычайно опасной.