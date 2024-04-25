На фото из 1950-х нашли прообраз популярного мема

Пользователи в комментариях оценили качество снимка и красоту запечатленной на нем девушки. Также они опубликовали другие изображения, которые тоже могли бы стать прообразом мема про отвлеченного парня. Они включали в себя сцены из фильмов с Чарли Чаплином и мультсериала «Флинстоуны».