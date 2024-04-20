На фоне успеха Fallout может выйти сериал по Diablo

Об этом сообщает портал Windows Central.
В своем интервью Фергюссон выразил мнение, что игровая серия Diablo имеет все шансы на успех в качестве телевизионного шоу. Он подчеркнул, что хотя на данный момент у него нет конкретной информации о возможном сериале, сама концепция ему импонирует и обладает потенциалом для реализации.
«Да, я определенно думаю, что это могло бы сработать», — заявил Фергюссон.
Слухи о возможном сериале по франшизе Diablo ходят в сети уже не первый год. Например, в 2018 году сообщалось о разработке телеадаптации компанией Netflix, однако до сих пор официальных подтверждений или объявлений так и не последовало.
Diablo — серия компьютерных игр в жанре Action/RPG, выпускаемая компанией Blizzard Entertainment с 1996 года. Франшиза состоит из четырех основных частей игр, дополнений к ним, книг и комиксов, раскрывающих мир проекта. Действие Diablo разворачивается в мире Санктуарий, выполненном в стилистике темного фэнтези.